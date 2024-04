Beatles vs. Rolling Stones: Instrument-Versteigerung wird zum Wettbewerb

Am 25. April sollen in Los Angeles zwei legendäre Instrumente versteigert werden. Zum einen die Gitarre von Keith Richards und zum anderen die Sitar von George Harrison. Damit wird die „Rivalität“ der Rolling Stones und den Beatles auf ein neues Level gehoben, wie es in den Medien nun etwas sensationsheischend heißt. Wenn ROLLING STONE sich entscheiden müsste, hätte Harrison einen leichten Vorteil: Es steht genau die Sitar zur Versteigerung bereit, auf der er „Norwegian Wood“ einspielte.

Sie sind „Symbole der Rivalität und des Respekts“

Gastgeber der Auktion ist Nate D. Sanders. Seit 1990 betreibt er in Los Angeles Auktionen verschiedenster Art. Die Kommende ist eine Hommage an den aufregendsten Quasi-Wettbewerb der Rock’n’Roll Geschichte.

„Diese Instrumente sind nicht nur seltene Sammlerstücke; sie sind Symbole der Rivalität und des Respekts zwischen den Beatles und den Rolling Stones. Jede Band hat die andere zu Höchstleistungen angespornt, und diese Stücke sind ein Zeugnis ihrer gemeinsamen Geschichte und der Musik, die auch heute noch bei den Fans anklingt“, erklärt Sanders.

Keith Richards‘ Gitarre

Die maßgefertigte Gitarre von Keith Richards wurde von dem Gitarrenbauer Ted Newman Jones hergestellt. Sie besteht aus einem Ahornhals mit Palisandergriffbrett und einer Schecter-Brücke. Richards spielte diese Gitarre während der „Some Girls“-Tour der Rolling Stones. Sie reiste mit ihm zu Konzerten in den USA, Kanada, Europa und Großbritannien und ist vor allem in „Miss You“ und „Start Me Up“ zu hören. Musikhistorikers Andy Babiuk hat die Echtheit der Gitarre mit einem Zertifikat bestätigt.

George Harrisons Sitar

Seine erste Sitar kaufte George Harrison 1965 in dem Geschäft „Indiacraft“ in der Oxford Street in London. Während der Aufnahme von „Norwegian Wood“ riss jedoch eine Saite. Glücklicherweise konnte Ayana Angadi (Mitbegründerin des Asian Music Circle) die Saite ersetzen und die Beatles ihre Aufnahmen fortsetzen. Für Harrison war das Spielen der Sitar eher ein musikalisches Experiment, doch es führte zu einem markanten und innovativen Klang, der dazu beigetragen hat, dass indische Instrumente sich in der westlichen Pop-Musik integriert haben.

Die Instrumente könnt ihr euch hier genauer ansehen. Zu den versteigerten Memorabilia im Katalog gehören auch signierte Tourprogramme von u.a. Frank Sinatra und Prince.