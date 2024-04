The Rolling Stones sind wieder live zu sehen – am Sonntag (28.04.) startete die Band ihre „Hackney Diamonds“-Tour in Houston. Der Abend beginnt mit einem Intro-Video, in dem Glasscheiben zerschmettern – ganz im Stil des Artworks von „Hackney Diamonds“ – wohl auch, um ein neues Bandkapitel zu starten, haben The Rolling Stones das bewegende Tribute-Intro für Charlie Watts aus dem Programm genommen. Seit dessen Tod sitzt Steve Jordan am Schlagzeug. Den Anfang macht die Band passenderweise mit „Start Me Up“, gefolgt von „Get Off Of My Cloud“, „Rocks Off“ und dem 2022 erstmals ins Programm geholten „Out Of Time“.

Neue Songs zünden gut

Auch einige Songs vom neuen Album „Hackney Diamonds“ sind im Programm, so auch die Single „Angry“:

Mit den Worten „etwas Altes, etwas Neues“ wird gleich der nächste „Hackney-Diamonds“-Track gespielt: Die Zuschauer bekommen „Mess It Up“ zu hören. Danach folgen „Tumbling Dice“, zu dem auf der überdimensionalen Leinwand Impressionen aus Las Vegas gezeigt werden, und der Fan-Favorit „You Can’t Always Get What You Want“ – anschließend ist es Zeit für die obligatorische Bandvorstellung sowie den Solo-Part von Keith Richards. Anders als gewohnt spielt dieser diesmal jedoch nur einen Song, nämlich „Little T & A“.

Für „Sympathy For the Devil“ kehrt Mick Jagger im glitzernden Sakko zurück, dem folgen mit „Gimme Shelter“, „Paint It Black“ und „Jumpin‘ Jack Flash“ noch weitere All-Time-Favourites, die auf keinem Konzert von The Rolling Stones fehlen dürfen.

Für die Zugabe gibt es schließlich noch den neuen Song „Sweet Sounds Of Heaven“ zu hören, bei dem zum Tourstart Chanel Haynes den Gesangspart von Lady Gaga übernimmt – und die Show beschließt – wie so oft –„Satisfaction“.

Auch wenn der Tourstart mit 18 Songs so kurz wie nie ausfiel: Für das Publikum in Houston war es eine großartige Show, wie sich im Anschluss auf X (ehemals Twitter) zeigt:

The Rolling Stones in Houston – die Setlist

Start Me Up

Get Off Of My Cloud

Rocks Off

Out Of Time

Angry

Beast Of Burden

Mess It Up

Tumbling Dice

You Can’t Always Get What You Want

Little T & A

Sympathy For The Devil

Gimme Shelter

Honky Tonk Women

Miss You

Paint It Black

Jumpin‘ Jack Flash

Zugaben:

Sweet Sounds Of Heaven

Satisfaction