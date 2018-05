Rolling Stones live in London: Fotos, Setlist, Videos

Am Dienstag (22. Mai 2018) gaben die Rolling Stones im Londoner Olympic Stadium im Rahmen der „No Filter“-Tour ihr erstes von acht Konzerten in Großbritannien. Support machten u.a. Florence + The Machine, The Vaccines und Liam Gallagher.

Weiterlesen Für die Rolling Stones: halbe Oasis-Reunion Liam Gallagher macht den Support bei den UK-Konzerten der Rolling Stones – und holt sich Ex-Oasis-Gitarrist Bonehead auf die Bühne.

19 Songs spielten Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Kollegen. „Fool To Cry“ wurde letztmals 1999 aufgeführt.

Fotos der Rolling Stones:

Videos der Rolling Stones aus London:

https://www.youtube.com/watch?v=L4-nfatKtN8 Video can’t be loaded: The Rolling Stones – Street Fighting Man | London 22/5/2018 (https://www.youtube.com/watch?v=L4-nfatKtN8)

https://www.youtube.com/watch?v=Box5z5zCwA4 Video can’t be loaded: The Rolling Stones – Fool To Cry | London 22/5/2018 (https://www.youtube.com/watch?v=Box5z5zCwA4)

https://www.youtube.com/watch?v=VUefi5VpETw Video can’t be loaded: The Rolling Stones – Gimme Shelter/Satisfaction | London 22/5/2018 (https://www.youtube.com/watch?v=VUefi5VpETw)

Liam Gallagher – Live Forever:

https://www.youtube.com/watch?v=p-jDFHMmAjc Video can’t be loaded: Liam Gallagher – Live Forever – Live in London 22nd May 2018 – for Manchester (https://www.youtube.com/watch?v=p-jDFHMmAjc)

Setlist Rolling Stones in London (22. Mai 2018):