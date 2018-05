Für die Rolling Stones: halbe Oasis-Reunion

Liam Gallagher ist – neben den Vaccines und Florence + The Machine – Support-Act bei den acht Konzerten der Rolling Stones in Großbritannien. Er eröffnet die Shows – und holt sich dafür einen alten Weggefährten Paul Benjamin Arthurs alias Bonehead auf die Bühne. So geschehen am heutigen Dienstag im Olympic Stadium von London.

Bonehead war Gitarrist bei Oasis, er verließ die Band bei den Aufnahmen zu „Standing On The Shoulder Of Giants“. Zu deren Sänger Liam Gallagher pflegt der heute 53-Jährige jedoch ein gutes Verhältnis. Er trat mehrmals mit ihm auf, und gemeinsam bewarben sie auch die Oasis-Doku „Supersonic“.

Rolling Stones: „No Filter“ kommt auch nach Deutschland

Die Rolling Stones kommen im Juni für zwei Auftritte nach Deutschland: Sie treten am 22. Juni im Berliner Olympiastadion auf, am 30. Juni in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Liam Gallagher und Bonehead:

Bonehead has joined Liam Gallagher on stage in London tonight pic.twitter.com/DF2PHrmpZr — Mainly Oasis (@MainlyOasis) May 22, 2018