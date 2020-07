Die „Extra Licks“-Konzertreihe der Rolling Stones geht in die dritte Runde. Diese Woche gibt es Ausschnitte aus ihrer Show im Fonda Theatre in Hollywood 2015 zu sehen.

Die Rolling Stones setzten ihre digitale Konzertreihe „Extra Licks“ fort. Nachdem die Band zuletzt Ausschnitte aus ihren 2016 gedrehten Konzertfilmen „Ole! Ole! Ole! A Trip Across Latin America“ und „Havana Moon“ veröffentlichten, folgt nun die dritte Ausgabe der sechstteiligen Reihe, die Fans wöchentlich die Möglichkeit gibt, von zu Hause aus ein paar der denkwürdigsten Performances der Altrocker wieder zu erleben. Diese Woche werden Ausschnitte aus dem 2015 erschienenen „Sticky Fingers: Live at the Fonda Theatre“ gezeigt. Am 20. Mai 2015 spielten die Rolling Stones im Fonda Theatre in Hollywood, Kalifornien, ein denkwürdiges Konzert - das anlässlich dem Reissue ihres 1971 erschienenen Albums…