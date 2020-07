Charts: Depeche Mode und Rolling Stones auf der 1

auch interessant



In den am heutigen Freitag veröffentlichten offiziellen deutschen Charts (26.06.-02.07) belegen die Veteranen die Spitzenplätze: In der Singles-Rangliste liegen die Rolling Stones mit „Living in a Ghost Town“ vorne. Bei den Alben-Charts stehen Depeche Mode mit „Spirits In The Forest“ oben.

Für Jagger, Richards, Watts und Wood ist dies die erste Nummer-Eins-Single seit 1968, also seit stolzen 52 Jahren. Damals war „Jumpin‘ Jack Flash“ ganz oben.

Mit „Living in a Ghost Town“, einem Song über den Lockdown, feierten die Stones im April ihr Comeback – es war ihr erster neuer Song seit 2012. Als physischer Tonträger wurde das Lied aber erst jetzt veröffentlicht.

„Spirits In The Forest“

Bei den Alben wiederum schafften es Depeche Mode – wieder mal – auf die Eins. Das „Spirits In The Forest“-Set umfasst nicht nur den Fan-Film, der im November 2020 zu sehen war, sondern auch das komplette, gefeierte Konzert aus der Berliner Waldbühne von 2018. Es liegt der Box sowohl als Blu-ray, als auch auf CD bei.