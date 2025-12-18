Nach Tourplanabsage: 5 Szenarien zur Zukunft der Rolling Stones

Die Rolling-Stones-Fans erhielten Anfang dieser Woche ziemlich enttäuschende Nachrichten, als durchsickerte, dass vorläufige Termine für eine Europa-Tournee 2026 gestrichen wurden. „Es ist hart für ihre Fans“, sagte ein ungenannter Sprecher gegenüber „The Sun“, „aber die Stones werden wieder auf die Bühne gehen, wenn sie soweit sind.“

Formelle Tourpläne für 2026 waren nie angekündigt worden, doch die Reise war schon seit geraumer Zeit in Vorbereitung. Die Stones-Fanseite IORR berichtete, dass ein Konzert am 25. Mai im Berliner Olympiastadion eingeplant war, dazu Stationen in Lissabon, Rotterdam und München. Begeisterte Fans begannen bereits, ihre Reisepläne zu schmieden, als IORR-Gründer Bjornulf Vik die schlechte Nachricht verkündete.+

„Es gibt kein Drama, keine ernsten Probleme“, schrieb er, „es ist einfach so, dass sie nicht bereit waren, sich auf mehr als drei Monate Proben und Touren im kommenden Sommer in Europa festzulegen.“

Unklare Gründe und Déjà-vu

Mehrere Medien berichteten, dass Keith Richards letztlich die Entscheidung traf, die Tour abzusagen. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er gesundheitliche Probleme hat, und er wirkte noch sehr agil, als er vergangenen Monat bei den Soho Sessions in New York mit Mavis Staples und Norah Jones jamte. Dennoch soll er aus bislang nicht öffentlich erklärten Gründen keine Lust auf eine Tour haben.

Die Nachricht traf besonders hart, weil sich Anfang dieses Jahres eine nahezu identische Situation ereignet hatte: Damals sagten die Rolling Stones eine Europa-Stadiontour für 2025 nur wenige Tage vor der geplanten Ankündigung ab. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein detaillierter Tourplan durchgesickert.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die größte Rockband der Welt aufgehört hat. Es heißt lediglich, dass wir uns in einer neuen Phase befinden, in der ihre Zukunft unklar ist. Hier einige Szenarien, die man sich vorstellen kann – auch wenn gilt: „You can’t always get what you want.“

Szenario 1: Die Stones konzentrieren sich ganz auf neue Musik

Es ist eines der schlechtestgehüteten Geheimnisse der Rockwelt, dass die Stones das vergangene Jahr mit Produzent Andrew Watt an einem Nachfolger ihres 2023er-Albums Hackney Diamonds gearbeitet haben. Offiziell angekündigt wurde nichts, doch das Album soll irgendwann 2026 erscheinen. Noch vor wenigen Jahren war selbst ein einziges neues Stones-Album kaum vorstellbar, nachdem ihre Studioveröffentlichungen nach A Bigger Bang von 2005 stark zurückgegangen waren. Niemand hätte erwartet, dass sie zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere zwei Alben hintereinander veröffentlichen. Wenn ihre Tourtage vorbei sein sollten, spricht nichts dagegen, einfach im Studio weiterzumachen. Hackney Diamonds war deutlich besser, als man vernünftigerweise erwarten konnte. Warum also nicht weitermachen?

Vorteil: Das völlig unerwartete Geschenk brandneuer Songs einer Band, die noch vor der Kubakrise gegründet wurde. Und wenn sie der Hackney-Diamonds-Formel treu bleiben, werden die Songs wahrscheinlich hervorragend sein.

Nachteil: Die Stones sind wohl die größte Liveband der Rockgeschichte. Ein Album fühlt sich sehr unvollständig an, wenn es keine Möglichkeit gibt, die neuen Songs live zu hören.

Szenario 2: Ein Umzug in die Sphere nach Las Vegas

Wir wissen nicht, warum Richards nicht touren möchte, aber es ist möglich, dass er schlicht keine Lust hat, monatelang durch Europa zu reisen. Die Sphere in Las Vegas würde ihm erlauben, an einem Ort zu bleiben, zwischen den Shows zu entspannen und in der innovativsten Konzerthalle der Welt zu spielen.

Vorteil: Eine Rolling-Stones-Residency in der Sphere wäre ein kulturelles Großereignis, das Fans aus aller Welt anziehen würde – unabhängig vom Ticketpreis. Viele würden sogar einen zweiten Kredit auf ihr Haus aufnehmen, um diese Shows zu sehen, besonders wenn es keine anderen gäbe.

Nachteil: Abgesehen davon, dass die Sphere eng mit Live Nation verbunden ist und die Stones normalerweise mit AEG arbeiten, gibt es weitere Hürden.

Acts wie U2, Dead & Company, Backstreet Boys oder die Eagles spielen dort Dutzende Shows an aufeinanderfolgenden Abenden. Nur so rechnet sich das Geschäftsmodell. Die Stones brauchen jedoch etwa vier Tage Pause zwischen den Konzerten, und ihre jüngsten Tourneen umfassten nur rund 14 Shows. Außerdem sind sie keine Band, bei der visuelle Effekte im Mittelpunkt stehen. Die Sphere ist beeindruckend – aber nicht für die Stones gemacht.

Szenario 3: Die Stones übernehmen Billy Joels Slot im Madison Square Garden

Billy Joel beendete im vergangenen Jahr nach einem Jahrzehnt seine monatliche Residency im Madison Square Garden. Der Erfolg zeigte, dass große Residencies auch außerhalb von Las Vegas funktionieren. Die Stones wären ein perfekter Ersatz im MSG-Kalender und müssten nicht die aufwendigen Visuals für die Sphere entwickeln.

Vorteil: Keith Richards verbringt viel Zeit in Connecticut, sein monatlicher Arbeitsweg wäre also sehr bequem. Kein Flugzeug, kein Hotel – jede Nacht im eigenen Bett. In einem Monat hätte er etwa 728 Stunden Freizeit und zwei Stunden Arbeit. Und diese zwei Stunden wären extrem lukrativ.

Nachteil: Ein Billy-Joel-Konzert unterscheidet sich stark von einem Rolling-Stones-Konzert. Joel kann Pausen einlegen, am Klavier sitzen und seine Hits mühelos spielen. Die Stones brauchen Wochen intensiver Proben und mehrere Shows, um richtig in Fahrt zu kommen. Diese Dynamik lässt sich mit nur einem Auftritt pro Monat nicht aufbauen.

Szenario 4: Mick Jagger geht solo

Paul McCartney, Roger Waters, Stevie Nicks und John Fogerty sind auch ohne ihre legendären Bands erfolgreich auf Tour. Mick Jagger ist die Stimme der Rolling Stones und in bemerkenswerter körperlicher Verfassung. Er könnte problemlos als „Mick Jagger“ touren und weltweit Hallen füllen. Sein Solo-Versuch 1988 mit Joe Satriani an der Gitarre kam zwar nicht gut an, doch damals waren die Stones noch voll funktionsfähig und Keith Richards äußerte sich offen ablehnend. Heute wäre die Situation eine andere.

Vorteil: Jagger würde weiterhin jeden Abend „Jumpin’ Jack Flash“, „Gimme Shelter“ und „Sympathy for the Devil“ singen. Ähnlich wie McCartney Beatles-Songs oder Nicks Fleetwood-Mac-Klassiker spielt, würden die Fans kommen. Und hier geht es nicht um irgendeinen Sänger – sondern um den Sänger der Stones.

Nachteil: Es wäre trotzdem nicht die Rolling Stones. Es ist, als würde man nach 63 Jahren echter Cheeseburger plötzlich auf Ersatzfleisch umsteigen. Es schmeckt einfach nicht gleich.

Szenario 5: Die Rolling Stones ersetzen Keith Richards

Das klingt ketzerisch, doch dies ist längst nicht mehr die Originalbesetzung der Stones. Brian Jones wurde 1969 kurz vor seinem Tod entlassen, Mick Taylor stieg 1974 aus, Bill Wyman verließ die Band 1993, und Charlie Watts starb 2021. Die Band machte jedes Mal weiter. Sollte Richards nicht mehr touren wollen und einem Ersatz wie Waddy Wachtel zustimmen, könnten die Stones weiterhin Stadien füllen.

Vorteil: Die aktuelle Besetzung mit einem respektablen Ersatz würde eine sehr kraftvolle Show liefern. Steve Jordan ist ein großartiger Schlagzeuger, Ron Wood hat seine Gitarrenfähigkeiten behalten, und Jagger ist eine Naturgewalt. Die ideale Version der Rolling Stones existiert schon lange nicht mehr. Wenn dies die beste mögliche Version ist, ist sie besser als gar keine Stones.

Nachteil: Es hat noch nie ein Rolling-Stones-Konzert ohne Keith Richards gegeben. Er ist das Herz und die Seele der Band. Wenn er wirklich der Grund für die Absage ist, war es die richtige Entscheidung. Ohne Richards gibt es keine Stones. Wie ein weiser Gitarrist einer anderen großen Band der Sechziger sagte: Alles hat seine Zeit.

[Anmerkung der Redaktion: Um es klar zu sagen: Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Die Stones könnten nächstes Jahr ihr neues Album veröffentlichen, Promoauftritte spielen und im Herbst Konzerte buchen. Sie könnten bis 2027 pausieren und dann wieder auf Welttournee gehen. Niemand hat je Geld damit verdient, gegen Keith Richards zu wetten – und man sollte jetzt nicht damit anfangen.]