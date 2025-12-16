The Rolling Stones: Klartext zur Tour 2026

Fans der Rolling Stones hatten darauf gehofft, die Gerüchteküche brodelte diesbezüglich monatelang. Gehen die Stones 2026 auf große Tour? Die Rede war von Stadiontermine, Großbritannien, Europa; dass auch von einem fast fertiggestellten neuen Studioalbum berichtet wurde, machte die Sache noch spannender. Nun sprechen die Stones selbst Klartext zu einer Tour 2026 – und haben schlechte Nachrichten.

The Rolling Stones: Tour 2026 findet nicht statt

Die Rolling Stones werden 2026 keine Stadiontour durch Großbritannien und Europa spielen. Entsprechende Planungen wurden verworfen, wie eine bandnahe Quelle gegenüber „Variety“ bestätigt. Ausschlaggebend ist demnach, dass Gitarrist Keith Richards sich nicht auf die körperlichen Belastungen einer mehrmonatigen Tour festlegen kann.

Die Tour war nie offiziell angekündigt worden, galt jedoch als so gut wie sicher und bereits vorbereitet. Touring-Keyboarder Chuck Leavell sowie ein Sprecher der Band hatten zuletzt in Großbritannien erklärt, die Stones stünden kurz vor dem Abschluss eines neuen Albums (dem zweiten mit Produzent Andrew Watt) und planten anschließend Konzerte in Großbritannien und Europa. Diese Überlegungen wurden nun gestoppt.

Keith Richards: Viermonatige Tour nicht möglich

Richards, der am 18. Dezember 82 Jahre alt wird, leidet seit Jahren an Arthritis. Er hat öffentlich erklärt, dass ihn die Erkrankung zu Anpassungen seines Gitarrenspiels zwinge. Zwar trat er im vergangenen Monat bei den Soho Sessions in New York für ein kurzes Set auf, doch eine mehrwöchige Tour durch mehrere Länder stellt eine deutlich höhere körperliche Belastung dar als einzelne Auftritte.

Ein nicht namentlich genannter US-Musikkritiker sagte der britischen Sun, Richards habe bei internen Gesprächen erklärt, er könne sich nicht zu einer viermonatigen Stadiontour verpflichten. Ein weiterer, ebenfalls anonymer Sprecher erklärte, die Band habe bereits versucht, früher im Jahr zu touren, dies jedoch ebenfalls nicht realisieren können. „Variety“ beruft sich in seinem Bericht auf eine Quelle aus dem direkten Umfeld der Band.