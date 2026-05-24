Rob Base, Rapper von „It Takes Two“, mit 59 Jahren gestorben

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Rob Base, der vor allem für den Hit „It Takes Two“ bekannt war, ist am Freitag, dem 22. Mai, nach einem Kampf gegen den Krebs gestorben. Er wurde 59 Jahre alt.

Die Nachricht von seinem Tod wurde über seinen offiziellen Instagram-Account verbreitet. „Robs Musik, seine Energie und sein Vermächtnis haben eine ganze Generation geprägt und Millionen Menschen auf der ganzen Welt Freude gebracht. Abseits der Bühne war er ein liebevoller Vater, Familienmensch, Freund und kreative Kraft, deren Wirkung niemals vergessen werden wird“, heißt es in dem Statement. „Danke für die Musik, die Erinnerungen und die Momente, die zum Soundtrack unseres Lebens wurden.“

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Base war eine Hälfte des Duos Rob Base and DJ E-Z Rock. DJ E-Z Rock starb 2014 an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung.

„It Takes Two“ – ein Megahit

Das Duo veröffentlichte seine erste Single „DJ Interview“ im Jahr 1986, doch erst ihr Megahit „It Takes Two“ von 1988 katapultierte sie in den Olymp des Hip-Hop. Der Song, der rund um ein Vocal-Sample aus Lyn Collins‘ Hit „Think (About It)“ von 1972 aufgebaut wurde, verband Hip-Hop und House Music und stieg auf Platz drei der „Billboard“-Hot-Dance/Club-Songs-Charts.

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Ihre Single „Get on the Dance Floor“ führte dieselbe Chart später sogar an. „It Takes Two“ beeinflusste ganze Musikergenerationen – Snoop Dogg, Gang Starr, Girl Talk, 2NE1 und viele weitere Künstler sampelten den mitreißenden Track. Der kulturelle Einfluss des Songs reichte weit über die Musik hinaus: Er war unter anderem im Videospiel „Grand Theft Auto: San Andreas“ von 2004 zu hören, tauchte in einer Szene in Sandra Bullocks Romantic Comedy „The Proposal“ von 2009 auf und war 2001 in „Iron Man“ zu hören.

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„Unwiderstehlicher Smash-Hit“

Der Song schaffte es in Questloves Top-50-Hip-Hop-Songs-aller-Zeiten für den ROLLING STONE und belegt Platz 24 auf der RS-Liste der größten Hip-Hop-Songs aller Zeiten. „Base und DJ E-Z Rocks unwiderstehlicher Smash-Hit von 1988 war ein Pop-Rap-Meilenstein und eine Hymne auf Verständnis und Respekt, die die Menschen unter einem Groove zusammenbrachte“, heißt es in der Besprechung des Tracks. „Der Song wurde von Teddy Riley produziert, der eine ähnlich federnde Synkopierung einsetzte wie der König des New Jack Swing.“

Rob Base wurde als Robert Ginyard am 18. Mai 1967 geboren. Er und E-Z Rock waren Kindheitsfreunde, die sich in der vierten Klasse kennenlernten und in Harlem aufwuchsen. Inspiriert wurden sie von einer lokalen Gruppe namens Crash Crew. „Wir haben die immer beobachtet und aufgeschaut zu denen. Wir haben uns gesagt: ‚Das ist etwas, das wir auch machen wollen.‘ Sieben von uns haben eine Gruppe gegründet; viele haben es nicht ernst genommen, aber er und ich schon“, erzählte Base dem ROLLING STONE im Jahr 2014.

Durchbruch mit Profile Records

Nachdem das Duo „DJ Interview“ und „Make It Hot“ herausgebracht hatte, unterschrieb es bei Profile Records. Dort veröffentlichte es sein Debütalbum „It Takes Two“. Der Titeltrack und das Album selbst sorgten in Clubs und Charts für Furore. Das Album erreichte Platz vier der „Billboard“-Top-R&B/Hip-Hop-Albums-Chart. Es enthielt weitere Singles wie „Get on the Dance Floor“ und „Joy and Pain“.

„Bei ‚It Takes Two‘ waren wir bei einem Freund zu Hause und haben einfach Platten durchgewühlt. Wir mussten noch in derselben Nacht ins Studio und hatten nichts vorbereitet, aber wir fanden das Lyn-Collins-Sample und mochten es sofort – und zogen dann ins Studio“, erzählte Base weiter. „Nie hätten wir gedacht, dass es so groß werden würde. Wir dachten, es würde das werden, was man damals einen ‚Tri-State-Area‘-Song nannte.“

1989 veröffentlichte Base sein Soloalbum „The Incredible Base“. Mit E-Z Rock kam es 1994 zur Reunion mit dem Album „Break of Dawn“.

Zuletzt auf der Bühne aktiv

Base trat bis zuletzt auf, unter anderem auf der I-Love-the-90’s-Tour. Für dieses Jahr waren noch Auftritte beim Pass the Mic Live im Hard Rock Hotel in Atlantic City sowie auf der Rock-the-Bells-Kreuzfahrt geplant.