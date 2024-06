Am 28. Mai teilte Ronan Keating auf seinem Instagram-Kanal ein Foto eines Tattoos, das er anscheinend seiner Frau gewidmet hat. Fans sorgten sich da bereits um die Ehefrau des Sängers. Am Donnerstag (6. Juni) befeuerte er die Ängste seiner Fans während einer Sendung der „Magic Radio Breakfast Show“: Nach sieben Jahren bei „Magic FM“ wird er seinen Job als Radio-Moderator aufgeben.

Nach sieben Jahren ist Schluss mit Radio

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. Juni) teilte Keating den besagten Ausschnitt der Sendung als Video auf seinem Instagram-Kanal. „Es ist mir sehr schwergefallen, zu diesem Schluss zu kommen und diese Entscheidung zu treffen“, sagt er zu Beginn.

„Ich wollte, dass unsere Hörer, unsere Magic Breakfast-Hörer und unsere Magic Radio-Hörer es als Erste erfahren. Nach sieben Jahren und so vielen unglaublichen Sendungen habe ich beschlossen, mich Ende Juli vom Magic Breakfast zurückzuziehen.“

„Also ja, obwohl ich die Nation nicht mehr mit dir (Kollegin Harriet Scott) aufwecken werde, freue ich mich darauf, wieder an das anzuknüpfen, was ich vorher gemacht habe – du weißt schon, zurück zu meiner Musik zu kommen und zu touren“, erklärt Keating. „Und wieder mit meiner Familie zusammen zu sein […] Morgens mit meiner Frau aufzuwachen, weißt du? Ich weiß, das klingt lächerlich, aber das ist wirklich wichtig und ich habe das vermisst“, fügt er hinzu.

Fans sind besorgt

Die Neuigkeit folgt auf einen ominösen Post des 47-Jährigen von vergangener Woche. „Für dich, meine Kriegerin, heute und jeden Tag. Mein Stormy. Eine Herausforderung liegt vor uns, aber deine Stärke überwältigt mich. Ich begleite dich auf Schritt und Tritt. Ich liebe dich Baby“, schreibt Keating zu einem Foto eines Tattoos, das eine/n Samurai-Kämpfer:in darstellen soll und offensichtlich seiner Frau Storm Keating gewidmet ist.

Fans sorgten sich daraufhin um die 42-Jährige. „Ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht, während du dich durch deine Herausforderung kämpfst, Storm“, schrieb eine. „Hoffentlich geht es dem Storm gut“, kommentierte eine andere.

Ronan Keatings Frau leidet an seltener Krankheit

Nicht ganz unberechtigt – Storm Keating machte am 1. Dezember 2021 in der Sendung „Loose Women“ öffentlich, dass sie am sogenannten Cauda-equina-Syndrom leide. Teile ihres Körpers sollen eines Morgens „völlig taub“ gewesen sein, erklärte sie in der Sendung. Im Krankenhaus musste sie deshalb an der Wirbelsäule notoperiert werden.

Inzwischen scheint es Keatings Ehefrau etwas besser zu gehen. Zuletzt teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal sommerliche Fotos von sich gemeinsam mit Freunden und Familie.

Ronan Keating nutzt seine neu gewonnene Zeit für, wie er selbst sagt, die Familie und eine Tour durch Deutschland. 14 Konzerte wird der „When You Say Nothing at All“-Interpret dort 2024 spielen.

„Ronan Keating – Live in Germany 2024“-Termine: