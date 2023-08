Bruce Springsteen muss Konzerte krankheitsbedingt verschieben

Fans von Bruce Springsteen in der US-Stadt Philadelphia müssen sich etwas gedulden. Auf dem X-Profil (ehemals Twitter) des Sängers gab sein Management bekannt, dass die zwei Auftritte dort wegen einer Krankheit verschoben werden müssen. Nähere Angaben zu Springsteens Erkrankung sowie den neuen Terminen wurden nicht gemacht.

Seit Anfang des Jahres 2023 ist der „Born to Run“-Sänger zusammen mit seiner E Street Band auf großer Welttournee. In Deutschland spielten sie gemeinsam unter anderem in Düsseldorf, Hamburg und München. Im August ging es dann für Springsteen und Band in den USA weiter. Jetzt muss die Rock-Legende jedoch eine Pause einlegen, wie sein Management bekannt gab.

„Da Bruce Springsteen erkrankt ist, müssen seine Konzerte mit The E Street Band im Citizens Bank Park in Philadelphia am 16. und 18. August verschoben werden. Wir arbeiten an neuen Terminen, behalten Sie also daher ihre Ticket, da sie ihren Wert für die umgeplanten Shows behalten“, heißt es in dem Post.

Schon im Februar sorgte eine Covid-Infektion dafür, dass der E Street-Band-Gitarrist Steven Van Zandt für eine Show in Dallas, Texas ausfiel. Hoffentlich müssen die Fans in Philadelphia nicht lange darauf warten, zu Klassikern wie „If I Was A Priest“, der erstmals nach 50 Jahren wieder auf der Tour gespielt wurde, mit Bruce Springsteen und seiner Band zu feiern.