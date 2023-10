Krankheit in der Familie: Pink sagt Konzerte ab

Foto: Redferns, Lorne Thomson. All rights reserved.

Pink gab bekannt, dass sie gezwungen sei, zwei anstehende Konzerte in Tacoma, Washington, abzusagen, die am 17. und 18. Oktober hätten stattfinden sollen. Als Grund dafür nannte die Sängerin auf ihren sozialen Medien „familiäre medizinische Probleme“, die „sofortige Aufmerksamkeit“ erforderten. Eine genauere Erläuterung gab es dazu allerdings nicht.

Empfehlung der Redaktion Pink: Ich schwenke bei Konzerten keine israelische Flagge

Pink entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und erklärte, derzeit zusammen mit Veranstalter Live Nation an künftigen Ersatzterminen zu arbeiten. Wie ernst die Situation ist und ob es sich auf weitere Konzerttermine auswirken könnte, blieb unklar. Da sich die 44-Jährige momentan auf Nordamerika-Tour befindet, sollen bereits ein paar Tage nach den abgesagten Gigs in Washington, Auftritte in Vancouver stattfinden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pink ist auf Tournee, um ihr neuntes Studioalbum „Trustfall“ vorzustellen, das im Februar dieses Jahres erschienen ist. Im Sommer war sie auch für mehrere Auftritte in Deutschland zu sehen. Erst vor wenigen Tagen kündigte sie an, dass am 1. Dezember eine Deluxe-Version mit Live-Aufnahmen und neuen Songs erscheinen wird.