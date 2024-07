Die Rolling Stones befanden sich seit April auf ihrer „Hackney Diamonds“-Tour, auf der sie ihr gleichnamiges 24. Studioalbum vorstellten.

Neben der aktuellsten Platte bediente sich die britische Band natürlich auch aus ihrer Diskografie, die mittlerweile aus 450 Songs besteht, und überraschte mehrfach mit Live-Debüts. Am Sonntagabend (21. Juli) spielten die Stones schließlich die Abschlussshow ihrer Tour in Ridgedale, Missouri.

20 Stones-Konzerte in den USA

Insgesamt 20 Songs zelebrierten Mick Jagger und Co. auf ihrem letzten „Hackney Diamonds“-Gig. Bei jedem Konzert konnten die anwesenden Fans Songs wählen, die von den Rolling Stones aufgeführt wurden. Diesmal schafften es neben „Let it Bleed“ aus ihrem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1969 auch „Dead Flowers“ , „For Away Eyes“ und „Sweet Virginia“ in die Setlist.

Im Gegensatz zu vorigen Konzerten gab es allerdings keine Live-Debüts oder Raritäten. So spielten die Rolling Stones Tracks wie „Bite My Head Off“, „Emotional Rescue“, „Far Away Eyes“, „Fool to Cry“, „She’s So Cold“, „Sweet Virginia“ und „Time Is on My Side“ nur einmal auf der gesamten Tournee.

Dennoch kam es während des Auftritts in Missouri zu einem besonderen Moment, als sich Mick Jagger nach der Live-Darbietung von „Gimme Shelter“ für die Unterstützung seines Teams bedankte und sich an den ersten Gig der Rolling Stones in dem US-Bundesstaat zurückerinnerte:

„Ich möchte mich bei der Crew hinter der Show bedanken, die uns geholfen hat, diese ganze Sache auf die Beine zu stellen. Es ist eine lange Zeit… Wir haben das erste Mal 1966 in Missouri gespielt, ich glaube, in der [St. Louis] Convention Hall, die es nicht mehr gibt. Wie auch immer, vielen Dank, Missouri, dass ihr heute Abend wieder gekommen seid, um uns zu sehen!“

Jede Menge Live-Debüts

Auf gleich mehreren Shows überraschten die Rolling Stones ihre Fans mit musikalischen Schätzen der Vergangenheit. Erst Anfang Juli spielten sie in Vancouver, Kanada eine Live-Premiere von „Street Fighting Man“ aus dem Album „Beggars Banquet“ (1968). Dafür zog sich Mack Jagger zur Vorbereitung erst einmal seine knallgelbe Jacke aus, bevor er anschließend den Klassiker anstimmte und damit nochmals die Stimmung aufheizte.

Zuvor durften sich die Fans in Atlanta über gleich zwei Konzert-Raritäten freuen: , „Sweet Virginia“ und „Happy“. Beide Lieder stammen aus dem legendären Stones-Album „Exile On Main St.“ aus dem Jahr 1972. Dabei handelt es sich bei „Happy“ um einer der wenigen Songs, bei denen Gitarrist Keith Richards die Hauptstimme singt.