Dass alt nicht gleich festgefahren heißen muss, zeigten die Rolling Stones in Atlanta. Bei dem Auftritt am vergangenen Freitagabend gab es gleich zwei Song-Debüts.

Rolling Stones: „Sweet Virginia“ und „Happy“

Mick Jagger und Co. spielten erstmals während der laufenden Tournee „Sweet Virginia“ und „Happy“ live. Beide wurden 1972 auf dem Album „Exile On Main St.“ veröffentlicht, dem zehnten Werk der Band. „Sweet Virginia“ wählte die Band aus einer Fan-kuratierten Shortlist. Auf diese hatten Anhänger:innen der Gruppe außerdem „Rocks Off“ (ebenfalls 1972) und „Let It Bleed“ (1969) gewählt. Üblicherweise spielen die Engländer den Song selten: Seit der Jahrtausendwende etwa ein- bis zweimal im Jahr. Die Ausnahme ist das Jahr 2019, als die Rolling Stones den Song auf ihrer damaligen Tour zehnmal spielten.

Fans sind hoffentlich „Happy“

„Happy“ ist einer der – verhältnismäßig – wenigen Rolling-Stones-Songs, bei denen Gitarrist Keith Richards die Hauptstimme singt. In der 450 Songs langen Diskographie der Engländer gibt es nur rund dreißig Titel, bei denen Sänger Mick Jagger seinen Posten räumt. Passenderweise folgte das „Happy“-Tour-Debüt auf die weiteren Keith-Richards-Songs „Tell Me Straight“ (2023), das auf dieser Tour sein generelles Live-Debüt feierte, und „Little T&A“ (1981). Das Lied ist ebenfalls eher selten, spielten die Rolling Stones ihn doch primär bis in die Neunziger hinein häufig. Mit drei Aufführungen 2021 und sieben Folgejahr ist er allerdings häufiger in Setlists vertreten als „Sweet Virginia“.

Fans in Europa müssen sich mit Videoaufnahmen der beiden Debüts zufriedengeben. Derzeit betouren die Rolling Stones das aktuelle Album „Hackney Diamonds“ (2023) lediglich in den USA. Über das Tour-Ende im Juli hinaus sind keine Konzerttermine angekündigt. In Europa trat die Band das letzte Mal im Sommer 2023 auf.