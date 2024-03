Hier geht Dave Grohl richtig ab zur Musik von U2

What A Beautiful Day! Das dürfte sich Dave Grohl gedacht haben, als er am Wochenende Zeuge wurde, wie U2 ihre historische Las Vegas Residency im gigantischen The Sphere mit einem letzten Feuerwerk abschlossen. Der Frontmann der Foo Fighters wurde von einem Fan dabei gefilmt, wie er zu „Beautiful Day“, der Aufputschhymne der Iren, die auch in zahlreichen Fußballkabinen vor dem Spiel anklingt, auf der Tribüne zu tanzen begann.

Grohl sang lautstark mit, wippte hin und her, konnte sich kaum einkriegen über den Genuss, den „All That You Can’t Leave Behind“-Klassiker live zu erleben. Und bei all der Tanzfreude hatte er auch noch ein Glas Wein in der Hand, wie auf dem Video deutlich zu sehen ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

U2 sind seit dem 29. September live in Las Vegas zu sehen. Sie sind auch die erste Band, die ihn der Milliarden teuren Event-Location aufgetreten sind und spielten insgesamt 40 Gigs in der Spielerstadt. Beim großen Finale am 02. März waren nun nicht nur prominente Fans wie Dave Grohl zu Gast. Auch langjährige Begleiter der Iren schauten vorbei (wie Soundveredler Brian Eno) oder waren sogar auf der Bühne zugegen (Daniel Lanois, Produzent von „The Joshua Tree“ und „Achtung Baby“, der mit der Gruppe „One“ spielte). Passend zum 40. Gig wurde natürlich auch ein gewisser zu dem Jubiläum passender Track gespielt.

U2 und Neil Finn von Crowded House

U2 führten auch eine Version von „Don’t Dream It’s Over“ von Crowded House auf, einem Song, den sie bei ihren letzten Konzerten bereits gecovert haben. Bei der Las-Vegas-Abschiedsvorstellung war nun auch der Songschreiber Neil Finn dabei, allerdings nur mit einem Video zugeschaltet.

Die Sphere-Gigs standen allesamt im Zeichen von „Achtung Baby“, dessen 30. Geburtstag die Band um Sänger Bono nachträglich feierte. Drummer Larry Mullen Jr. verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf den Konzerte-Marathon, wurde aber am Freitag (01. März) beim vorletzten Auftritt in Las Vegas im Publikum gesichtet. Bram van den Berg saß für Mullen Jr. während der Residency an seinem Arbeitsgerät.