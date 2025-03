Roy Ayers, Jazz-Funk-Virtuose, im Alter von 84 Jahren verstorben

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Roy Ayers, der Jazz-Vibraphonist, dessen sanfte Fusion den Grundstein für Acid Jazz und Neo-Soul legte, ist tot. Ayers starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren.

Ayers‘ Familie bestätigte seinen Tod auf der Facebook-Seite des Musikers. „Mit großer Trauer gibt die Familie des legendären Vibraphonisten, Komponisten und Produzenten Roy Ayers seinen Tod bekannt, der am 4. März 2025 in New York City nach langer Krankheit eingetreten ist.“ Eine genaue Todesursache war nicht sofort verfügbar.

Ursprünglich ein Vertreter des Hard Bop, wandte sich Ayers Anfang der 1970er Jahre dem Jazz Fusion zu. Ein Übergang, den er durch die Gründung der Gruppe Roy Ayers Ubiquity unterstrich. Ayers kultivierte einen weichen, unverkennbaren Sound, der üppigen Soul, elastischen Jazz und straffen Funk verband. Er legte den Schwerpunkt auf Rhythmus und Textur. Eine Kombination, die ihm eine Handvoll R&B-Crossover-Hits bescherte. „Running Away“ schaffte es 1977 in die R&B-Top-20 der Billboard-Charts. „Hot“ gelang 1985 dasselbe.

Roy Ayers auf Facebook:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Content Feeds Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese Mischung machte seine Arbeit auch für das Sampling interessant. „Everybody Loves the Sunshine“, ein Ubiquity-Titel aus dem Jahr 1976, wurde in den 1990er Jahren zu einem allgegenwärtigen Sample, nachdem er in Mary J. Bliges ‚My Life‘ zu hören war. Im Laufe der Jahre wurde Ayers‘ Musik von Dr. Dre, Kendrick Lamar, A Tribe Called Quest, Kanye West, Common, Tyler the Creator und vielen anderen Künstlern gesamplet.

„Roy Ayers war so etwas wie der Pate des zeitgenössischen Vibes. Er brachte ein anderes Element in seinen Sound ein als alle anderen“, sagte der Vibraphonist Warren Wold letztes Jahr der New York Times . Roys Musik ist etwas, zu dem man jammen und Spaß haben kann. Oder man kann sich einfach zurücklehnen und sie im Hintergrund laufen lassen. Der Vibe ist immer stark.“

Ayers wurde am 10. September 1940 in Los Angeles geboren. Er wuchs in einem musikalischen Haushalt auf. Er fühlte sich zum Vibraphon hingezogen, nachdem er im Alter von fünf Jahren die Big Band von Lionel Hampton gesehen hatte. Bald lernte er Klavier und sang im Kirchenchor. Aber sein erstes Vibraphon bekam er erst mit 17 Jahren. Während er am Los Angeles City College Musiktheorie studierte, spielte er Jazz in Nachtclubs.

„Everybody Loves The Sunshine“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ayers‘ erste Aufnahmen entstanden bei einer Session des Saxophonisten Curtis Amy. 1963 hatte er seinen eigenen Plattenvertrag. Und veröffentlichte sein Debütalbum West Coast Vibes. Ayers erlangte durch seine Zusammenarbeit mit dem Flötisten Herbie Mann breite Anerkennung. Der Vibraphonist trat 1966 Manns Band bei. Ein Gefallen, den der Flötist erwiderte, indem er Ende der sechziger Jahre drei Alben für Ayers produzierte. Sessions, die den Vibraphonisten in Richtung funkafied fusion vorantrieben.

Nachdem er bei Polydor unterschrieben hatte, veröffentlichte Ayers 1970 Ubiquity und gründete schnell eine Gruppe, die nach dem Album benannt wurde. Sein aufkeimender Jazz-Funk hatte einen filmischen Flair, der sich in seinem Soundtrack für den bahnbrechenden Blaxploitation-Film Coffy von 1973 entfaltete.

Ayers fand Mitte der 1970er Jahre seinen Groove und veröffentlichte 1976 das Album Everybody Loves The Sunshine, das zum Eckpfeiler seines Erbes wurde. Seine warmen, beruhigenden Vibes machten es zu einem bleibenden Standard, der seine Chartposition in den Schatten stellte. Was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es von Generationen von Musikern, die mit seiner Musik aufgewachsen sind, für Hip-Hop-Platten neu interpretiert wurde.

Nach Mahogany Vibe nahm Ayers keine weiteren Alben auf

Ayers spielte weiterhin Fusion, während der Kult um seine alten Platten immer größer wurde. Er schloss die neueren Musiker in seine Arme, die aus seinen Alben Acid Jazz, Neo-Soul und Jazz-Rap machten. Er trat auf Gurus bahnbrechendem Album Jazzmatazz Vol. 1 von 1993 auf. Und nutzte fast ein Jahrzehnt später seinen Status in Neo-Soul-Kreisen mit Mahogany Vibe, einem Album aus dem Jahr 2004, auf dem Erykah Badu und Betty Wright zu hören sind.

Nach Mahogany Vibe nahm Ayers keine weiteren Alben auf. Er wurde aber auch nicht zum Einsiedler. Er hatte einen Gastauftritt in Tyler, The Creators „Find Your Wings“ und spielte dann mit Adrian Younge und Ali Shaheed Muhammad auf dem Album Roy Ayers JID002 aus dem Jahr 2020.