„Rückkehr“ – Die Ärzte feiern sich mit neuem Song vor allem selbst

Die Ärzte haben ihr wochenlanges Bilderrätsel aufgelöst. Der gefürchtete „Abschied“ ist eingetreten. Aber natürlich anders, als sich viele das in Albträumen ausgemalt haben.

Lange spannten Die Ärzte ihre Anhänger auf die Folter mit einem zugegebenermaßen etwas seltsamen Buchstabensalat. Zunächst deutete alles darauf hin dass die Band mit dieser Spielerei ihr nahendes Ende, also ihren Abschied ankündigen könnte, zumindest während der ersten drei Buchstaben „Abs“. Noch am Wochenende sah es ganz danach aus, als wäre mit „Abstrak …“ ein neuer Plattentitel im Anmarsch. Aber all das ist schon wieder Makulatur. Die Ärzte verkohlen ihre Fans und das gefürchtete Schlusswort ist nun doch „Abschied“. Sinnfreier geht es nicht? Auf der Ärzte-Website bademeister.com gibt es dazu jedenfalls gleich zwei neue Songs. „Abschied (Vegetarisch)“ und „Abschied (Vegan)“.…