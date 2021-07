Die Ärzte: 10 kaum bekannte Fakten über „die beste Band der Welt“

Die Ärzte: 1982 in Berlin gegründet, Kunstpause von ’88 bis ’93. Wichtigste Alben: „Das ist nicht die ganze Wahrheit …“ (1988), „Die Bestie in Menschengestalt“ (1993) Größter Hit: „Männer sind Schweine“ (1998) Gut zu wissen: Im Dezember 2011 spielten die Ärzte in Dortmund ein Konzert nur für Frauen (XX-Konzert). Am nächsten Abend folgte das XY-Konzert, ausschließlich für Männer.

Foto: bademeister.com. All rights reserved.