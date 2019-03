Die Ärzte: Aus „Abstrakt“ wird doch „Abschied“ – und die Fans sind ratlos

Ein Wort mit acht Buchstaben, das mit einem A beginnt: Die "beste Band der Welt" lässt ihre Fans auf der eigenen Website raten. Es könnte tatsächlich der große Abschied sein.

Mit einer Aktion auf ihrer Homepageme badeister.com versetzten Die Ärzte ihre Fans am Donnerstag (07. Februar) in helle Aufregung. Steht die Trennung der Band um Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo Gonzales etwa kurz bevor? Zu sehen ist ein Feld mit mehreren Unterstrichen, wo ein Wort eingetragen werden kann. Darüber läuft ein Countdown unerbittlich vor sich hin. Der Witz: Er endet exakt einen Tag nach der Veröffentlichung ihrer neuen Compilation "They've Give Me Schrott - die Outtakes" . Der erste Buchstabe ist ein "A" (mehr kann auch nicht eingetragen werden). Wer es hinterlegt, bekommt nicht nur die dunkle Ahnung, dass…