Die Ärzte haben ein neues Lied herausgebracht! Es heißt überraschenderweise nicht „Abstrakt“, wie das Bilderrätsel auf ihrer Website Bademeister.com noch vor kurzem hätte annehmen lassen, sondern doch: „Abschied“.

Als die Band vor mehr als einem Monat den seltsamen Countdown mit Buchstabenvorlage starteten und der erste Buchstabe gleich ein „A“ war, munkelten Fans besorgt, ob die Berliner Musiker damit ihren Abschied zelebrieren würden. Als dann ein Buchstabe nach dem nächsten enthüllt wurde, geriet die Vorstellung, dass es die Ärzte bald nicht mehr geben könnte, ein Glück immer mehr ins Abseits.

Dennoch bleibt nun doch ein „Abschied“. Ein Song, der gleichsam für Vegetarier und Veganer angeboten wird. Fleischesser müssen draußenbleiben? Darum alleine geht es den Ärzten nicht, denn Spott scheint hier erst einmal nicht gefragt zu sein. Vielmehr ist das neue Stück, das möglicherweise der Vorbote eines neuen Albums ist, eine drastische Warnung, die mit evolutionsbiologischen Gewissheiten spielt und von schwermütiger Untergangsstimmung kündet. Ein Satz wie „Los komm, wir sterben endlich aus“ hätte man ja eher von Tocotronic erwartet.

Rufen die Ärzte zur Selbstauslöschung auf?

„Alles ist besser als ein weiterer Tag, an dem wir den Planeten ruinieren“, singt Farin Urlaub und befragt den Computer. Der antwortet nihilistisch, dass Selbstzerstörung des Menschen wenigstens die Tierwelt retten kann. Vielleicht, so urteilt der Sänger scharfzüngig, kommen dann die Dinosaurier zurück.

Was genau ist „Abschied“ denn nun? Ein Beitrag zur Unterstützung von Greta Thunberg und den Freitagsdemos („Fridays For Future“)? Eine depressive Selbstanklage und eine Aufforderung an den Menschen, sich möglichst schnell selbst aus dem Weg zu räumen, um Schlimmeres zu verhindern? Oder gar eine rabenschwarze Satire auf die zahlreichen Weltuntergangselogen, die überall zu lesen sind und eher verhindern, dass etwas getan wird? Hoffentlich verschreiben die Ärzte bald die richtige Medizin gegen den Wahnsinn!

Die Ärzte: Lyrics zu „Abschied“

Ich weiß nicht mehr, ob’s Kabul war –

oder vielleicht in Kandahar

ein weiser Mann, er sprach zu mir

und was er sprach, verrat ich dir … Manchmal ist es einfach Zeit, zu gehen

doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir bescheid

ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen

und traurig fragst du mich: ist es denn wirklich schon so weit? – ich sage dir: wir haben hell geleuchtet

und vieles, was wir taten, hat Bestand

man wird sich lange noch an uns erinnern,

du musst jetzt stark sein, hier – nimm meine Hand: Los komm, wir sterben endlich aus

denn das ist besser für die Welt

der letzte Drink, der geht aufs Haus

unsere Stunden sind gezählt alles ist besser, als ein weiterer Tag

an dem wir den Planeten ruinieren

los komm, wir sterben endlich aus –

was Besseres kann der Erde nicht passieren Wir fragten den Computer nach der Lösung

für unser ökologisches Problem

K.I. empfahl uns schleunigste Verwesung

damit wenigstens die Tiere überleben die Elefanten werden uns danken

und bald wächst über unsere Städte Gras

und all das schöne Geld in all den Banken

das nehmen sich die Ratten dann zum Fraß Los komm, wir sterben endlich aus

denn das ist besser für die Welt

der letzte Pogo ist getanzt

der letzte Baum ist bald gefällt das Anthropozän muss zu Ende gehen,

ich bin mir sicher: Darwin wäre entzückt

los komm, wir sterben endlich aus –

vielleicht kommen die Dinosaurier dann zurück…

Möglicherweise gibt es auf Europatournee und bei den beiden bisher angekündigten Festival-Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park weitere Hinweise, was die Ärzte mit ihrem geheimnisvollen „Abschied“ meinen.