Martha und Rufus Wainwright kümmern sich um Musiker mit Krebs

2010 verstarb Kate McGarrigle, die Mutter von Rufus Wainwright und seiner Schwester Martha, an den Folgen einer Krebserkrankung. Nun wollen die Geschwister auch ihr zu Ehren eine Initiative gründen, die an Krebs erkrankten Musikerinnen und Musikern hilft, Musik zu veröffentlichen.

Schon der Name „Folk Cancer: The Kate McGarrigle Project“ verweist auf die verstorbenen Mutter der Wainwrights. Kate McGarrigle war selbst eine Folk-Sängerin und Songschreiberin.

„Gegen Ende des Lebens unserer Mutter wurde die Musik für sie das Wichtigste“, sagte Rufus Wainwright in einem Statement. „Es zeigte sich, dass der Prozess des Schreibens, Auftretens und Singens – und das Singen mit anderen – ihr enorm geholfen hat.“

Musik lindert das Leiden an Krebs

Seine Schwester Martha fügte hinzu: „Aus diesem Grund unterstützen mein Bruder und ich auch weiter Musiker und Songwriter, die mit Krebs zu kämpfen haben.“

In einem Video sagte die Sängerin zudem: „Wir wollten wirklich versuchen, einen Weg zu finden, Künstlern, die mit Krebs zu kämpfen haben, finanzielle Zuwendungen zu ermöglichen. Musik zu machen ist sehr heilsam und kann in dieser schwierigen Zeit sehr hilfreich sein.“

Die Initiative wird am 3. Dezember in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation ‚Cancer Can Rock‘ im Rahmen einer Eröffnungsparty mit Auftritten von Rufus und Martha Wainwright und einer Einführung des Gründers von ‚Cancer Can Rock‘, Jim Ebert, offiziell vorgestellt.