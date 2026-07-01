Rush verschiebt zwei Shows: Sorge um Geddy Lee

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Rush hat bekannt gegeben, dass die verbleibenden zwei Auftritte einer Vier-Shows-Reihe in der Dickies Arena in Fort Worth, Texas, verschoben werden – Sänger und Bassist Geddy Lee wurde mit Laryngitis und Bronchitis diagnostiziert.

In einem Statement, das die Band am Dienstag auf dem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte, teilte Rush mit, dass die Konzerte vom 20. Juni und 2. Juli nun am 11. und 13. Juli stattfinden werden. Ärzte hätten Lee geraten, „sich auszuruhen und zu erholen, bevor er wieder auf die Bühne geht“, so die Band. „Das ist für uns alle unglaublich enttäuschend. Wir wissen, dass viele von euch Reisepläne gemacht und die Tage bis zu diesen Shows heruntergezählt haben. Bitte wisst, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde.“

Das Statement fuhr fort: „Nach mehr als 50 Jahren auf Tour haben wir immer daran geglaubt: Wenn wir eine Bühne betreten, schulden wir euch die bestmögliche Performance – und die ist im Moment schlicht nicht möglich.“ Bereits gekaufte Tickets behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit. Fans, die an den verschobenen Dates nicht teilnehmen können, erhalten Informationen zur Rückerstattung über die ursprüngliche Kaufstelle.

Lifeson: „Wirklich am Boden“

In einem Video auf dem Social-Media-Kanal der Band erklärte Gitarrist Alex Lifeson, Lee habe beim Soundcheck am selben Tag „kaum sprechen können, geschweige denn singen“. „Es tut uns wirklich, wirklich leid. Wir sind am Boden“, sagte Lifeson weiter. „Aber wir können keine Show spielen, die nicht hundert Prozent ist. Das ist unsere Verantwortung euch gegenüber, und daran halten wir fest. Wir sehen euch bald.“

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Es ist bereits das zweite Mal, dass die kanadische Band die Termine nach hinten verschieben musste. Vergangene Woche war das ursprünglich für den 24. Juni geplante Konzert wegen „unvorhergesehener Reise- und Grenzprobleme“ auf den 2. Juli verlegt worden, die die Produktion beeinträchtigten. Vor diesem neuerlichen Rückschlag hatte Rush am 26. und 28. Juni noch zwei Shows in Fort Worth gespielt.