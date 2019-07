Ryan Adams bricht sein Schweigen: „Glaubt Frauen. Glaubt der Wahrheit!“

Im Februar 2019 wurde bekannt, dass dem US-Singer/Songwriter Ryan Adams von mehreren Frauen vorgeworfen wird, sie emotional missbraucht und unter Druck gesetzt zu haben. Auch einen minderjährigen Fan soll der 44-Jährige über Social-Media kontaktiert und ihr eindeutig sexuelle Nachrichten geschickt haben.

Nun äußerte sich Adams nach langem Schweigen erstmals wieder auf Social Media und richtete eine verwirrende Nachricht an seine Fans. Genaue Stellungnahme zu den Vorwürfen seiner ehemaligen Partnerinnen Mandy Moore und der Newcomerin Phoebe Bridges bezog er dabei nicht.

Ich habe eine Menge zu sagen. Und das werde ich. Bald.

Weil die Wahrheit wichtig ist.

Weil sie das ist, was am meisten zählt.

Ich weiß, wer ich bin. Was ich bin.

Es ist an der Zeit, dass die Leute es erfahren.

Schon längst.