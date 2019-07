R. Kelly: 20 Sex-Tapes (auch mit Minderjährigen) an Polizei übergeben

Bereits wegen 10 Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs ist R. Kelly angeklagt. Nachdem nun weitere Anschuldigungen folgten, wurde der R'n'B-Sänger in Chicago festgenommen.

Erst im vergangenen Monat wurden 11 weitere vermeintliche Straftaten von R. Kelly an die Öffentlichkeit gebracht. Bis zu 30 Jahre Haft könnten dem Rapper drohen, wie damals berichtet wurde. Nun folgte eine erneute Festnahme am Donnerstagabend (11. Juli 2019), während Kelly in Chicago mit seinem Hund spazieren ging. Es geht um 13 weitere Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs. Anwaltssprecher James Fitzpatrick erklärte nun, dass es sich bei den Anschuldigungen unter anderem um Fälle der Kinderpornografie, sexuellen Ausbeutung und der Verführung einer minderjährigen Person handele. In welchem Zusammenhang die aktuellen Vorwürfe mit bereits bekannten Fällen stehen, ist nicht bekannt. Außerdem steht…