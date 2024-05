Machte kürzlich noch ein auffälliger Popcorn-Becher in „Dune“-Optik die Runde, gibt es nun einen neuen Protagonisten in der Welt der obskuren Snack-Behältnisse. Ryan Reynolds hat geteilt, wie man sein Popcorn während „Deadpool & Wolverine“ am besten genießt.

Deadpool ärgert Wolverine

In den Sozialen Medien teilte der kanadische Schauspieler ein Kurzvideo. Dieses stellt, untermalt von einem pompösen Soundtrack, einen Popcorn-Eimer vor, der an die Comic-Figur Wolverine angelehnt ist. Nicht nur ist das Video auf Ryan Reynolds’ Account hochwertig produziert wie ein Filmtrailer, sondern spielt auch mit der sexuell deutbaren Komponente des weit geöffneten Mundes der Figur. Die Öffnung des großen Bechers, durch die das Popcorn entnommen werden kann, ist nämlich der Mund des den X-Men zugehörigen Superhelden.

Der Clip spielt außerdem auf einen Aspekt des Films an. So stehen die beiden Titelfiguren, gespielt von Ryan Reynolds respektive Hugh Jackman, nämlich in einer komplizierten Freundschaft zueinander. Wolverine auf ein Snack-Behältnis zu reduzieren, wirkt wie ein humorvoller Schlag von Deadpool selbst. Passend dazu wird der Becher im Video von einer Hand im schwarz-roten Deadpool-Handschuh gestreichelt; zusätzlich steht auf dem Eimer in Rot: „Designed by Deadpool.“ Es ist, als würde der humorvolle Superheld seinen stoischen Kumpel/Gegenspieler foppen.

Hier der Trailer zum Action-Spektakel:

Ryan Reynolds rührt die Werbetrommel

Ryan Reynolds kommentierte das Video mit: „Irgendwann werden wie auf 2024 zurückblicken als das Jahr, in dem der Krieg der Popcorn-Eimer begann.“ Damit spielt er auf ein Design an, das zum Kinostart von „Dune 2“ Film-Fans in Atem hielt. Dieses war in der Optik eines der Sandwürmer aus dem Frank-Herbert-Universum gehalten. Um an sein Popcorn zu kommen, musste man dem Wurm ins Maul greifen – was im Internet schnell zweideutig kommentiert wurde und als Scherz sogar bis in Fernsehshows wie „Saturday Night Live“ vordrang. Die „Deadpool & Wolverine“-Marketingabteilung nutzt das nun ganz bewusst. Ganz vorne mit dabei ist dabei natürlich Hauptdarsteller, Produzent und Co-Drehbuchautor Reyolds, doch auch Hugh Jackman teilte das Video.

Was sich das Team um den neuen Superhelden-Film noch einfallen lässt, bleibt abzuwarten. „Deadpool & Wolverine“ kommt jedenfalls Ende Juli in die Kinos.