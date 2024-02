„Deadpool & Wolverine“: Erster Trailer zum Antihelden-Actioner da

Der Superheld Deadpool wird bald Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU). Während des Super Bowls lief ein erster Trailer für „Deadpool & Wolverine“. Neben Ryan Reynolds als Deadpool ist Hugh Jackman zum zehnten Mal als Wolverine zu sehen.

Deadpool als Marvels Jesus

Der Trailer zeigt, wie Deadpool, alias Wade Wilson, aus seinem bürgerlichen Leben entführt wird. Das soll ihn als Superheld für eine Mission rekrutieren, die ihn in verschiedene Zeitebenen des Multiversums führt. Zur Vorbereitung werden ihm Ausschnitte anderer Marvel-Filme präsentiert – so sieht man beispielsweise kurz die Thor, Iron Man und Captain America.

Deadpool proklamiert daraufhin charakteristisch: „Your little Cinematic Universe is about to change forever.“ Neben seinen regenerativen Fähigkeiten ist der Comicheld mit dem rot-schwarzen Anzug nämlich für sein häufiges Durchbrechen der Vierten Wand bekannt. „I am the Messiah“, fährt er fort, „I am Marvel Jesus.“

Hier den Trailer zu „Deadpool & Wolverine“ sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der selbsterklärte Retter des MCU ist dem Titel folgend allerdings nicht alleine unterwegs. Ihm wird Wolverine an die Seite gestellt. In der Comic-Vorlage treten die ungleichen Figuren häufig als beste Freunde auf. Im Trailer ist Wolverine allerdings nur von hinten sowie als Schatten zu sehen – dafür endet die Filmvorschau mit einem Ausfahren von dessen Krallen. Ein Höhepunkt – Schauspieler Hugh Jackman hatte nach „Logan – The Wolverine“ (2017) nämlich eigentlich angekündigt, den Antihelden nicht mehr spielen zu wollen.

Zusammenführung von Film-Franchises

Es handelt sich bereits um den dritten Film der „Deadpool“-Reihe. Die ersten beiden Teile zählen allerdings nicht zum erweiterten Marvel Cinematic Universe, sondern spielen davon losgelöst. Ähnlich steht es um Wolverine, der bisher vor allem in den „X-Men“-Verfilmungen (ab 2000) sowie in zwei auf ihn fokussierten Spin-offs auftauchte. All diese Filme wurden von 20th Century Fox produziert, während Marvel Studios sich für das MCU verantwortlich zeigte. Seit die Walt Disney Company, der auch Marvel Studios gehört, allerdings 2019 das Produktionsstudio 2019 kaufte, können die Figuren zusammengeführt werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ähnliches war vor einigen Jahren mit der Figur Spider-Man geschehen. Die ursprünglichen „Spider-Man“-Filme mit Tobey Maguire sowie die Neuauflagen mit Andrew Garfield in der Titelrolle waren von Sony produziert worden. Obwohl das MCU zu diesem Zeitpunkt schon lief, war Spider-Man also kein Teil davon. Disney sicherte sich dann allerdings die Rechte, wonach der Superheld – in anderer Besetzung – in „Captain America: Civil War“ (2016) in das große Marvel-Filmuniversum eingeführt werden konnte.

„Deadpool & Wolverine“: Hoffnung für das MCU?

„Deadpool & Wolverine“ läuft ab dem 26. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Nach „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“, „Guardians Of The Galaxy Vol. 3“ und „The Marvels“ (alle 2023) handelt es sich um den vierten Film der sogenannten „fünften Phase“ des MCU. Als erster Film des Franchises wird „Deadpool & Wolverine“ in den USA eine Freigabe ab 17 Jahren (R-Rating) haben. Außerdem ist es dieses Jahr der einzige Film, den Marvel Studios in die Kinos bringt. Bis auf „Guardians Of The Galaxy Vol. 3“ waren die vorigen Filme dieses MCU-Abschnitts nicht erfolgreich. Das Studio hat nun Hoffnungen in die beiden Fan-Lieblinge Deadpool und Wolverine gesetzt, deren vorige Filme große Erfolge an den Kinokassen waren.