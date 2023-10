Taylor Swift: Macht die Sängerin in „Deadpool 3“ ihr Superhelden-Debüt?

Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.

Neue Gerüchte, dass Pop-Ikone Taylor Swift dem Cast des „Deadpool“ Franchise beitreten könnte, sind entstanden – sie wurde gemeinsam mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds gesichtet. Gemeinsam mit den Schauspielern besuchte sie am Sonntag (1. Oktober) das NFL-Spiel in New York, um Spieler Travis Kelce, mit dem sie angeblich eine Affäre hat, zu unterstützen.

Auch der Regisseur des bevorstehenden dritten „Deadpool“-Teils, Shawn Levy, war mit der Sängerin im Stadion zu sehen. Der gemeinsame öffentliche Auftritt löste Spekulationen in den sozialen Medien aus. So schreibt ein User: „T-Swift ist dort mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds … TAYLOR SWIFT IN DEADPOOL 3?“

Fans gehen davon aus, Swift könnte die Rolle der Heldin „Dazzler“ übernehmen. Es wäre nicht unpassend, denn Dazzler ist eine Pop-Ikone im Marvel-Universum, die Schallschwingungen und Klang in Energiestrahlen umwandeln kann.