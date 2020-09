Sade veröffentlicht Retrospektive-Box-Set

Die Sade-Platten „Diamond Life“ (1984), „Promise“ (1985), „Stronger Than Pride“ (1988), „Love Deluxe“ (1992), „Lovers Rock“ (2000) und „Soldier Of Love“ (2010) sind am 09. Oktober unter dem Titel „This Far“ zum ersten Mal in einem Box-Set erhältlich.

An diesem Tag erscheint ein exklusives Vinyl-Box-Set, das remasterte Versionen aller sechs Sade-Studioalben auf 180g schwerem, schwarzem Vinyl enthält. Die LPs werden in einer stylischen weißen Box geliefert.

Sängerin Sade und ihre musikalischen Mitstreiter Stuart Matthewman (Saxofon/Gitarre), Andrew Hale (Keyboards) und Paul Spencer Denmam (Bass) waren eng in den Entstehungsprozess von „This Far“ eingebunden. Mastering-Mastermind Miles Showell und der langjährige Co-Produzent Mike Pela überwachten die Aufpolierung der alten Aufnahmen in den Abbey Road Studios.

Lackschnitt mit halber Geschwindigkeit

Miles Showell und die Band arbeiteten laut Mitteilung mit hochauflösender digitaler Übertragung der Stereo-Master-Mixes der Original-Studioaufnahmen. Showell remasterte sie mit seiner restaurierten Neumann VMS80-Schneidemaschine und führte dabei den Lackschnitt mit halber Geschwindigkeit aus.

Bei diesem Verfahren wird ein äußerst sauberer und detailgetreuer Klang erzeugt, ohne den von der Band beabsichtigten Sound negativ zu beeinflussen. Beim Mastering kam kein digitales Limiting zum Einsatz, was den sechs Alben angeblich besondere Klarheit und Klangtreue verleiht, wobei der Dynamikumfang der Originale erstmals erhalten blieb.

Die Plattenhüllen wurden ihren Originalen akribisch nachempfunden, sogar das gleiche Papier und Druckverfahren kamen zum Einsatz. Die Box wurde von den Tom Hingston Studios in London produziert.