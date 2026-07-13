Sam Neill: Fragen zur Todesursache

Sam Neill, bekannt als Hauptdarsteller der „Jurassic Park“-Reihe, ist am 13. Juli im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Familie des Schauspielers teilte die Nachricht am frühen Montagmorgen auf seinem offiziellen Instagram-Profil mit.

Eine Todesursache hat die Familie noch nicht bekannt gegeben.

Neuseelands Premierminister Christopher Luxon würdigte Neill als „einen der ganz Großen“. In einem Beitrag auf X erklärte er, der Schauspieler habe seine Karriere zu einer Zeit begonnen, als es in Neuseeland praktisch noch keine nennenswerte Filmindustrie gegeben habe. Über mehr als fünf Jahrzehnte habe Neill Geschichten aus seiner Heimat in die Welt getragen und mit seinem Talent entscheidend dazu beigetragen, dass sich die neuseeländische Filmbranche zu einem der wichtigsten kulturellen Exportgüter des Landes entwickeln konnte.

Neill, der als Kind mit seiner Familie von Nordirland nach Neuseeland zog, lebte zuletzt auf einer Farm mit Weingut in der Region Central Otago.

Luxon ergänzte: „Seine Werke werden noch lange gesehen und geliebt werden, wenn wir alle nicht mehr da sind. Unsere Gedanken sind heute Abend bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden.“

Sam Neill galt als krebsfrei

Sam Neill ist krebsfrei – und er verdankt es einer bahnbrechenden neuen Therapie. Das gab er erst im April dieses Jahres bekannt

„Ich lebe seit etwa fünf Jahren mit einer bestimmten Art von Lymphom und war in Chemotherapie – ein ziemlich elender Zustand, aber er hielt mich am Leben“, sagte Neill in einem Interview mit dem australischen Sender 7News. „Dann hörte die Chemo auf zu wirken. Ich war ratlos, und es sah so aus, als wäre ich auf dem Abweg – was offensichtlich nicht ideal war.“

Die einzig verbleibende Option für den Schauspieler war die CAR-T-Zell-Therapie, die die Blutzellen von Patienten genetisch verändert und sich in klinischen Studien zur Behandlung von Myelom, einer weiteren Blutkrebserkrankung, befindet. „Ich habe gerade einen Scan gemacht, und es ist kein Krebs in meinem Körper – das ist eine außerordentliche Sache“, sagte Neill. „Ich bin sehr, sehr aufgeregt, dass so etwas möglich ist.“ Der „Jurassic Park“-Star fügte hinzu: „Es wird Zeit, dass ich wieder einen Film drehe.“