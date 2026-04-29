Sam Neill gibt Update zur Chemotherapie

Sam Neill ist krebsfrei – und er verdankt es einer bahnbrechenden neuen Therapie.

„Ich lebe seit etwa fünf Jahren mit einer bestimmten Art von Lymphom und war in Chemotherapie – ein ziemlich elender Zustand, aber er hielt mich am Leben“, sagte Neill in einem Interview mit dem australischen Sender 7News. „Dann hörte die Chemo auf zu wirken. Ich war ratlos, und es sah so aus, als wäre ich auf dem Abweg – was offensichtlich nicht ideal war.“

Die einzig verbleibende Option für den Schauspieler war die CAR-T-Zell-Therapie, die die Blutzellen von Patienten genetisch verändert und sich in klinischen Studien zur Behandlung von Myelom, einer weiteren Blutkrebserkrankung, befindet. „Ich habe gerade einen Scan gemacht, und es ist kein Krebs in meinem Körper – das ist eine außerordentliche Sache“, sagte Neill. „Ich bin sehr, sehr aufgeregt, dass so etwas möglich ist.“ Der „Jurassic Park“-Star fügte hinzu: „Es wird Zeit, dass ich wieder einen Film drehe.“

Einsatz für alle Patienten

Neill setzt sich derzeit gemeinsam mit der Snowdome Foundation bei staatlichen und bundesstaatlichen Behörden dafür ein, dass die lebensrettende Behandlung für alle Blutkrebspatienten in Australien finanziert wird. „Das ist Wissenschaft von ihrer besten Seite“, sagte er.

2023 hatte der Schauspieler öffentlich gemacht, dass bei ihm Blutkrebs im Stadium 3 diagnostiziert worden war. „Ich habe keine Angst vor dem Tod“, sagte er dem „Guardian“, „aber er würde mich ärgern. Denn ich hätte wirklich gerne noch ein oder zwei Jahrzehnte, verstehen Sie? Wir haben all diese wunderschönen Terrassen gebaut, wir haben diese Olivenbäume und Zypressen, und ich möchte dabei sein, wenn das alles reift. Und ich habe meine kleinen Enkelkinder. Ich möchte sehen, wie sie groß werden.“ Er sagte: „Aber was das Sterben selbst betrifft? Das ist mir herzlich egal.“