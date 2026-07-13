Sam Neill, Star aus „Jurassic Park“, mit 78 Jahren gestorben

Sam Neill, bekannt als Hauptdarsteller der „Jurassic Park“-Reihe, ist am 13. Juli im Alter von 78 Jahren gestorben. Die Familie des Schauspielers teilte die Nachricht am frühen Montagmorgen auf seinem offiziellen Instagram-Profil mit.

„Mit tiefer Trauer teilt die Whānau von Sam Neill die Nachricht seines Todes am Montag, dem 13. Juli, in Sydney, Australien“, schrieb die Familie in einem Statement. „Sam war von seiner Familie umgeben und starb mit der Würde, die sein gesamtes Leben geprägt hat. Der Verlust kam plötzlich und unerwartet, doch ist es ein Trost, dass Sam krebsfrei geblieben ist. Die Familie möchte dem Personal des St. Vincent’s Private Hospital ihren tiefsten Dank für die außergewöhnliche Fürsorge aussprechen.“

Die Familie ergänzte: „Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Bis dahin bitten wir im Namen der Familie darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie diesen unermesslichen Verlust verarbeitet.“

Krebsfrei bis zuletzt

Die Nachricht von Neills Tod kommt nur wenige Monate, nachdem er bekannt gegeben hatte, nach einem langen Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs als geheilt zu gelten. 2023 hatte er öffentlich gemacht, dass bei ihm Blutkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden war. „Ich habe keine Angst vor dem Tod“, sagte er dem „Guardian“, „aber er würde mich ärgern. Weil ich wirklich noch ein oder zwei Jahrzehnte möchte, verstehen Sie? Wir haben all diese wunderschönen Terrassen gebaut, wir haben diese Olivenbäume und Zypressen, und ich will dabei sein, wenn alles reift. Und ich habe meine kleinen Enkelkinder. Ich will sie aufwachsen sehen.“ Und dann: „Aber was das Sterben selbst angeht? Das ist mir herzlich egal.“

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Neill war ein außerordentlich produktiver Schauspieler in Film, Fernsehen und Theater. Er bewegte sich durch ein breites Spektrum an Genres und wurde oft für seine Fähigkeit gelobt, vollkommen unterschiedliche Charaktere zu verkörpern. In den Neunzigern wurde er mit Filmen wie „The Hunt for Red October“, „The Piano“, „Jurassic Park“, „Event Horizon“ und „The Horse Whisperer“ zum Haushaltsname. Er spielte noch bis ins hohe Alter, selbst nach der Krebsdiagnose. 2023 betonte er, dass ihn der große unbekannte Abgrund des Lebensendes nicht schrecke – es sei der Ruhestand, der ihn „mit Schrecken erfüllt“.

Neill wurde am 14. September 1947 in Nordirland geboren, als Sohn einer englischen Mutter und eines neuseeländischen Vaters. Als Kind zog die Familie nach Christchurch, Neuseeland, wo er seine ersten Schritte als Schauspieler an der University of Canterbury unternahm. Sein Fernsehdebüt gab er 1971 in „The City of No“, und in den folgenden Jahren war er in zahlreichen lokalen Produktionen zu sehen. Seinen Durchbruch erzielte er 1977 mit dem Film „Sleeping Dogs“ – eine Leistung, die ihm den Weg nach Australien und eine Hauptrolle an der Seite von Judy Davis in „My Brilliant Career“ ebnete.

Von Bond bis Blockbuster

Nach einigen Jahren in Australien ergatterte Neill eine Hauptrolle in „Omen III: The Final Conflict“, der 1981 in die Kinos kam. Für die Miniserie „Reilly, Ace of Spies“ erhielt er 1983 eine Golden-Globe-Nominierung, und 1989 spielte er an der Seite von Nicole Kidman im Thriller „Dead Calm“. Bekannt ist auch, dass Neill 1987 für die Rolle des James Bond in „The Living Daylights“ vorsprach, den Part jedoch an Timothy Dalton verlor. „Ich bin so erleichtert, dass sie es jemand anderem angeboten haben“, sagte er später. „Man will wirklich nicht der Bond sein, den niemand mag. Das ist ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod.“

Mit Steven Spielbergs „Jurassic Park“ von 1993 wurde Neill endgültig zum Filmstar – er spielte Dr. Alan Grant, eine Rolle, die er in „Jurassic Park III“ und „Jurassic World Dominion“ erneut aufgriff. Danach kehrte er nach Neuseeland zurück, um mit Regisseurin Jane Campion und Schauspielerin Holly Hunter „The Piano“ zu drehen. Der Film wurde für acht Oscars nominiert; Neill selbst erhielt eine Nominierung als bester Nebendarsteller bei den Australian Film Institute Awards.

Neill ließ sich nie auf ein bestimmtes Genre festlegen, auch wenn er eine Vorliebe für Thriller und Horror hegte. Er arbeitete mit den unterschiedlichsten Filmemachern zusammen – von Spielberg über Robert Redford bei „The Horse Whisperer“ bis zu Sally Potter bei „Yes“. Er wechselte mühelos zwischen Blockbustern und kleinen Arthouse-Produktionen. „Ich denke, ich bin in der Lage, Mehrdeutigkeiten und Komplexitäten in den Menschen, die ich spiele, anzudeuten, weil wir alle verborgene Seiten oder widersprüchliche Eigenschaften haben“, sagte er.

Merlin, Marvel und mehr

1998 verkörperte Neill den Zauberer Merlin in der vielgelobten Miniserie „Merlin“, für die er Emmy- und Golden-Globe-Nominierungen erhielt. In den folgenden Jahren pendelte er zwischen Film und Fernsehen, trat in Serien wie „The Tudors“ und „Peaky Blinders“ sowie in Filmen wie „Wimbledon“, „The Hunter“ und „Hunt for the Wilderpeople“ auf. In Marvels „Thor: Ragnarok“ und „Thor: Love and Thunder“ hatte er kurze Auftritte als Bühnenschauspieler, der Odin darstellt. 2022 schlüpfte er in „Jurassic World Dominion“ erneut in die Haut von Dr. Alan Grant – für Fans der Reihe ein unvergesslicher Moment.

„Ich wollte sicherstellen, dass unsere Charaktere gut bedient werden und dass es keine bloße Rückkehr ist, dass wir keine glorifizierten Cameos sind“, erklärte er zur Entscheidung, die Rolle wieder aufzugreifen. „Ich wollte sicherstellen, dass wir wirklich Teil des gesamten Geschehens sind. … Dr. Alan Grant zu spielen ist für mich wie Atmen. Es ist so vertraut.“

Vor seinem Tod drehte Neill noch den Monsterfilm „Godzilla x Kong: Supernova“ und die romantische Komödie „The Last Resort“. Im vergangenen Jahr war er in der Netflix-Serie „Untamed“ zu sehen, die für eine zweite Staffel verlängert wurde.

Winzer, Memoirist, kein Filmstar

Neben seiner Schauspielkarriere betrieb Neill erfolgreich seine Weinmarke Two Paddocks, die er in Neuseeland gegründet hatte. „Ich erwarte nicht, dass die Leute mich ernst nehmen, aber ich bestehe darauf, dass sie meinen Wein respektieren“, sagte er 2014 der „London Times“. „Vor ein paar Wochen hat er in London einen Pokal und zwei Goldmedaillen gewonnen. Das nenne ich den ‚Euch-allen‘-Faktor.“ 2023 veröffentlichte er seine Memoiren „Did I Ever Tell You This?“.

Trotz seines Erfolgs auf der Leinwand betrachtete Neill sich selbst nie als Promi. „Prominenter zu sein und Schauspieler zu sein, das sind zwei völlig verschiedene Berufe“, sagte er 2024. „Ich würde mich als einigermaßen erfolgreichen Film- und Fernsehschauspieler einschätzen. Als Filmstar sehe ich mich nicht. Ich kann zu Starbucks gehen, niemand belästigt mich. Ich sage ihnen meinen Namen! Sie kennen mich nicht. Ich habe Freunde, die wirklich berühmt sind, und ich würde ihr Leben für nichts auf der Welt haben wollen.“