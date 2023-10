„Jurassic Park“-Star Sam Neill: Krebs-Behandlung schlägt bald nicht mehr an

Foto: Getty Images AsiaPac, Rocket K / Freier Fotograf. All rights reserved.

Sam Neill am 04. Dezember 2019 in Sydney

Sam Neill, der unter anderem durch seine Rolle als Alan Grant in „Jurassic Park“ bekannt wurde, erklärte im März, sich wegen Blutkrebs im dritten Stadium in Behandlung zu befinden. Nun verriet der Schauspieler in einem Interview, dass er zwar seltenen Krebsmedikamente zu sich nehme, die allerdings mit der Zeit aufhören würden zu wirken.

Sam Neill hat keine Angst vor dem Tod

Sam Neill verriet in einem Interview mit „Australia Story“, dass er derzeit ein seltenes Krebsmedikament nutze, das ihm alle zwei Wochen infundiert werden müsse. Durch dieses sei er seit 12 Monaten in Remission. Allerdings teilten ihm seine behandelnden Ärzte nun mit, dass dieses Medikament mit der Zeit seine Wirkung verlieren und nicht mehr anschlagen werde.

Dies führte bei dem Schauspieler dazu, dass er sich mit dem Gedanken zu sterben beschäftigte. Dabei sei es weniger der Tod, der Neill Angst mache, dafür aber der Fakt, dass er sich von der Schauspielerei zurückziehen müsse. Auf den Tod sei er hingegen vorbereitet.

„Es liegt nicht in meiner Hand. Wenn man es nicht kontrollieren kann, sollte man es auch nicht zwanghaft versuchen.“

Ursprünglich unterzog sich der 76-Jährige einer dreimonatigen Chemotherapie, die allerdings erfolglos blieb. Daraufhin setzte sein Arzt den Schauspieler auf ein seltenes Krebsmedikament um. Die Infusionen des neuen Medikaments seien „sehr anstrengend“, aber würden ihn am Leben halten, erklärte Neill. Dr. Orly Lavee, seine Hämatologin, äußerte sich ebenfalls gegenüber „Australia Story“ und sagte, dass man momentan über eine dritte Option nachdenken würde.

Wie Neill im März in einem Interview mit dem „Guardian“ verriet, erfuhr er die Diagnose 2022, als er während der Bewerbung von „Jurassic World Dominion“ geschwollene Drüsen hatte und deswegen zum Arzt ging. Bald darauf wurde bei ihm ein angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom — eine seltene Form von Leukämie — diagnostiziert. In „Jurassic World Dominion“ spielte Sam Neill erneut die Rolle des Alan Grant. Der Film schaffte es im vergangenen Jahr weltweit über 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einzuspielen.