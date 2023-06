Sam Smith x Madonna - Neue Single "Vulgar" erscheint am 9. Juni

Anfang Juni kündigten Sam Smith und Madonna ihre neue Single an: „Vulgar”. Den ersten Teaser zum Lied veröffentlichte Sam Smith bereits vergangene Woche auf seinem Instagram-Account. Und auch Madonna hat auf ihren Social-Media-Kanälen ein Bild gepostet, was nach dem Single-Cover aussieht. Darauf sind die Künstler*innen in Korsetts in Nahaufnahme abgebildet.

Passend zum Titel des neuen Songs hat Madonna nun ein Video bei TikTok hochgeladen. Der 14-sekündige Clip zeigt die Sängerin lasziv bekleidet und tanzend. Im Hintergrund ist der neue Track zu hören. „GET DOWN ON YOUR KNEES”, schreibt die mittlerweile 64-Jährige dazu. Bei diesen Bildern ist es kaum zu glauben, dass Madonna im August 65 Jahre wird. Gut gestylt in jedem Alter.

„Let’s get into the groove / You know just what to do / Boy, get down on your knees / ‚Cause I am Madonna”, singt die „Queen of Pop“ in ihrem Video und verweist damit auf ihren Hit „Into the Groove“ von 1985. „If you f**k with Sam tonight, you’re f**king with me / So watch what you say or I’ll split your banana,” fährt sie fort. Auch der körnige Schwarz-Weiß-Filter erinnert ein wenig an ihre klassischen Musikvideos.

Gleichzeitig lud Sam Smith auf seiner TikTok-Seite einen Ausschnitt hoch, der den Sänger beim performen seiner Strophe zeigt. „You know you’re beautiful when they call you vulgar / I do what I wanna / I go when I gotta / I’m sexy, I’m free and I feel vulgar”, lauten seine Lyrics.



Mit der Caption „VULGAR SAM X MADONNA JUNE 9TH” postete Sam Smith letzte Woche auf seinem Instagram-Account einen Teaser der neuen Single mit Madonna. Für seine letzte Kooperation, „Unholy” mit Kim Petras, gewannen Sam Smith und seine Kollegin den Grammy in der Kategorie„Bestes Pop-Duo / Beste Gruppenperformance“.

