Schlangen-Attacke auf Taylor Swift?!

Zoë Kravitz wäre beinahe als problematischer Gast in Taylor Swifts Haus in Erinnerung geblieben. In der Late-Night-Show mit Seth Meyers erzählte die Schauspielerin, wie sie zusammen mit ihrer Mutter Lisa Bonet im Haus von Swift unterkam, nachdem sie im Januar wegen der Waldbrände in Los Angeles evakuieren mussten.

Schlange verschwindet im Badezimmer

„Sie war so nett, mich bei sich wohnen zu lassen“, sagte Kravitz. „Meine Mutter lebt in Topanga Canyon, und ich meinte: ‚Nein, das ist zu gefährlich. Komm hierher.‘ Meine Mutter hat eine Hausschlange, und sie kam mit ihrem Evakuierungsgepäck – und der Schlange. Wir blieben am Ende etwa zwei Wochen. Taylor hat ein wunderschönes Haus, ich glaube aus den 30ern, wirklich etwas, das man erhalten und pflegen will.“

Der Aufenthalt verlief angenehm, bis zu Kravitz’ letztem Tag. „Ich wollte gehen, meine Mutter wollte noch bleiben. Ich packte meine Sachen und sagte zu ihr: ‚Ich will ein guter Gast sein, alles besser hinterlassen, als ich es vorgefunden habe.‘ Ich war unten am Aufräumen, sie oben. Dann klingelte mein Handy. Meine Mutter rief mit sehr hoher Stimme an: ‚Ich stecke ein bisschen in der Klemme. Kannst du hochkommen?‘“

Oben im Bad erfuhr Kravitz, dass ihre Mutter’s Schlange Orpheus „ein kleines Loch in der Ecke gefunden“ hatte. Moderator Meyers witzelte: „Das ist ein Konstruktionsfehler – man kann kein Schlangenloch im Haus haben.“

Badezimmer wird zerstört, um die Schlange zu retten

„Das Loch war neben einer in die Wand eingebauten Sitzbank mit zwei Schubladen unten“, so Kravitz. „Meine Mutter hielt den Schwanz der Schlange fest – sie sind alle Muskel, sehr stark. Wir wussten nicht, was tun. Die Schlange kroch immer weiter hinein, ich geriet in Panik.“ Sie verglich es mit der Szene in Jurassic Park, in der Äste brechen, wenn das Auto weiterfährt.

Schließlich riefen sie Kravitz’ Assistentin und den Hausverwalter, der wenig begeistert war. „Er holt einen Brecheisen und beginnt, die Bank auseinanderzunehmen. Wir rissen Fliesen heraus, zerkratzten die Wände, zerstörten komplett Taylors Bad. Ich dachte: Entweder wir ruinieren das Bad oder ich sage ihr, dass eine Schlange im Haus ist.“

Am Ende versprach Kravitz dem Hausverwalter, alle Schäden zu bezahlen, und bat darum, nichts zu sagen, bis alles repariert sei. „Ich rief sie an und sagte mit hoher Stimme: ‚Ich wollte mit dir über etwas reden.‘ Und sie meinte: ‚Meinst du die Tatsache, dass ihr fast eine Schlange in meinem Haus verloren und mein Bad zerstört habt?‘“