Travis Kelce gibt Update zur Beziehung mit Taylor Swift

Travis Kelces Beziehung zu Taylor Swift fühlt sich eher wie der 1989-Deep-Cut „You Are in Love“ an als wie das kamera­blitzende Chaos von „Blank Space“. Auf die Frage, wie sie ihre Romanze am Leben halten, während sie in der Öffentlichkeit stehen, sagte der Spieler der Kansas City Chiefs zu „GQ“: „Immer wenn ich mit ihr zusammen bin, fühlt es sich an, als wären wir einfach normale Menschen. Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei Menschen, die verliebt sind.“

„Es hat sich einfach verdammt schnell entwickelt“

Kelce und Swift begannen 2023 miteinander auszugehen, als er frisch vom Gewinn des Super Bowl LVII mit seinem Team kam und Swift sich in den frühen Monaten der karriere­umspannenden „Eras Tour“ befand. Manche glaubten, sie hätten den offiziellen Beginn ihrer Beziehung miterlebt, als Swift ein Chiefs-Spiel besuchte, nachdem Kelce sie öffentlich umworben hatte – tatsächlich hatten sie aber schon eine Weile privat gedatet. „Es kann anders wahrgenommen werden, weil so viel darüber geredet wird und wir immer verfolgt werden, wenn wir ausgehen“, sagte Kelce. „Es passierte sehr organisch, auch wenn es aus Mediensicht verfolgt wurde. Und es passierte trotzdem sehr organisch.“

Er fügte hinzu: „Nichts, was ich je getan habe, war ein kontrollierter, organisierter Prozess. Wenn ich sage, es war so organisch – wir haben uns ineinander verliebt, einfach auf Basis der Menschen, mit denen wir zusammen in einem Raum saßen. Wir sind zwei lebenslustige Menschen, die die Moral haben, jeden für das zu schätzen, was er ist. Wir teilen all diese Werte. Es hat sich einfach verdammt schnell entwickelt.“

Ihr gegenseitiges Verständnis dafür, wie man mit der Medien­landschaft umgeht, ist etwas, das Kelce in ihrer Beziehung schätzt. „Ich hatte noch nie jemanden erlebt, der in denselben Schuhen steckt wie ich – einen Partner zu haben, der den Druck versteht, die Höhen und Tiefen, wenn man vor Millionen steht“, sagte er. Es gibt auch Überschneidungen in den körperlichen Anforderungen ihrer jeweiligen Karrieren. „Das war sehr nachvollziehbar, zu sehen, wie erschöpft sie nach Shows war“, fügte Kelce hinzu. „Sie mag sich selbst vielleicht nicht als Athletin sehen. Sie würde das niemals zu jemandem sagen. Aber ich habe gesehen, was sie durchmacht. Ich habe gesehen, wie sehr sie ihren Körper belastet, und das ist einfach überwältigend.“

Vom Stadion auf die Bühne

Kelce konnte ein paar Shows der „Eras Tour“ miterleben, stand im Hintergrund, während Swift ihre Songtexte anpasste, um „den Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt“ zu erwähnen. In London stand er sogar bei „I Can Do It With a Broken Heart“ als Tänzer mit auf der Bühne. Er hat aus erster Hand erlebt, wie anstrengend diese dreistündigen Shows sein können.

„Auf eine Bühne zu gehen, im Grunde auf einen Computer, für drei Stunden – der [Eras Tour]-Boden ist buchstäblich … ich habe unter das Ding geschaut. Es ist ein fußballfeldgroßer Computer“, sagte Kelce. „Nimmt man das dann mit nach Singapur, wo es brütend heiß ist, spürt man plötzlich die Abwärme vom Computer und von der Sonne, und man macht drei Stunden lang eine energie­geladene Show, gibt bei jedem Song alles. Das ist vermutlich anstrengender als das, was ich an einem Sonntag leiste – und sie macht das drei, vier, fünf Tage hintereinander.“

„Ich habe sie zum Football-Fan gemacht“

Swift war inzwischen auch bei einigen Chiefs-Spielen. „Ich habe sie irgendwie zum Football-Fan gemacht“, sagte Kelce. „Sie ist jetzt der engagierteste Fan. Sie weiß, wie die Verletzungs­berichte aussehen. Und sie versteht spezielle Spielsituationen, Third and Short – all diese Dinge, weil sie einfach gern von meinem Job hört.“ Er genießt es, dass sie sich gegenseitig unterstützen: „Ich darf der Plus Eins sein. Ich darf hingehen und dieser Fan sein. Denn ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan von Musik. Ich bin ein Fan von Kunst. Und es ist so cool, dass ich erleben darf, wie sie mein Plus Eins auf dem Footballfeld ist … Ich empfinde dasselbe Glück jedes Mal, wenn sie zu meinen Shows kommt.“

Kelce lernt auch, was Performance bedeutet, von Swift. „Immer wenn ich vor einer Menge stehe, denke ich, ich muss so ‘Woooo!’ sein – aufgeregt, Energie bringen. Dann habe ich diese Coolness, Ruhe und Nahbarkeit gesehen, die sie so gut ausstrahlt“, sagte er. „Das habe ich mir echt abgeschaut. Man kann diese Seite der Unterhaltung auch nutzen – es muss nicht immer nur der sein, der Energie bringt und aufregende Momente erschafft.“

„Sie lässt jeden glauben, er sei in einem kleinen Raum mit ihr“

„Die Leute werden von ihrer Art zu performen angezogen, wie sie es schafft, das ganze Stadion so wirken zu lassen, als wäre es ein kleiner Raum mit ihr“, fuhr er fort. „Sie ist so gut darin, alle in den Bann zu ziehen und jedem das Gefühl zu geben, es sei eine intime Situation. Ich glaube, allein das – so viel Ruhe und Coolness. Sie ist wunderschön. Sie steht da oben und gibt jedem ein Gefühl der Leichtigkeit.“

Später in dieser Woche wird Swift zusammen mit Kelce als Special Guest in „New Heights“ auftreten, dem Podcast, den er mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert. In einem Teaser für die Folge kündigte die Sängerin ihr zwölftes Studioalbum „The Life of a Showgirl“ an. Gemeinsam starten sie den Rollout, und Kelce bekommt erneut einen Einblick, wie Swift immer wieder „Ziele für sich setzt, Erwartungen übertrifft und die Welt in dieser Hinsicht fesselt.“