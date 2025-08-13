Taylor Swift: Die Easter Eggs von „The Life of a Showgirl“

Swifties sehen die Welt von „The Tortured Poets Department“ nicht länger in Schwarz-Weiß. Jetzt hat T„he Life of a Showgirl“, das kommende 12. Studioalbum von Taylor Swift, ihre Realität in grelles Orange und Türkis getaucht. Die Platte ist das fünfte Album der Singer-Songwriterin in fünf Jahren – ohne die Neuaufnahmen. Und doch wird den Fans der Nervenkitzel der Bestätigung nie langweilig. Hinweise und Easter Eggs, die zuvor wie Anzeichen für Wahn wirkten, könnten die ganze Zeit real gewesen sein. Neue Ära, gleiche Klassiker-Tricks.

Hinweise aus den letzten Jahren

„Es macht so Spaß, Fan des Zodiac-Killers in Popstar-Form zu sein“, schrieb eine Swiftie namens Lacey auf X, nur wenige Stunden bevor die offizielle Ankündigung des neuen Albums am Dienstag um 12:12 Uhr EST erfolgte. „Die Aufregung, die ich fühle, wenn sich die kryptischen Hinweise zusammenfügen. Niemand macht es wie Taylor!“

Der Rausch der Album-Ankündigung lässt einige Fans glauben, sie könnten mit einer Hand ein Auto anheben oder die Zeit schneller vergehen lassen. Sie wissen nicht einmal, wie lange sie warten müssen, bis Swift das Album oder auch nur die erste Single veröffentlicht. „Eine Taylor-Swift-Ankündigung, gefolgt von 48 Stunden Warten auf Cover und Veröffentlichungsdatum, sollte eigentlich als psychologische Kriegsführung gelten“, sagte Swiftie Josefina auf X.

Beim Durchstöbern der vergangenen Jahre von Swifts Inhalten haben Fans Anspielungen auf die Showgirl-Ära bis ins Jahr 2022 entdeckt, als sie Midnights veröffentlichte. „Mit ‘The Life of a Show Girl’ greife ich die Erzählung aus ‘Bejeweled’ wieder auf. Denkt daran, dass Tay im ganzen Video ein Showgirl ist, so kann sie gewinnen. Alles im Aufzug und im Turm, den sie erklimmt, ist im Art-Déco-Stil, den wilden 20ern und den Showgirls dieser Ära“, teilte eine andere X-Nutzerin, Gaby, mit. Andere wiesen darauf hin, dass in der Aufzugsszene von „Bejeweled“ die Knöpfe für den 2. und 10. Stock orange sind – ein weiterer Hinweis auf die Zahl 12.

Easter Eggs auf der Eras Tour

Weitere Hinweise waren offenbar in der Eras Tour versteckt. Im Video zu „I Can Do It With a Broken Heart“, aufgenommen während der Tour, erkannten Fans, dass Swift mit orangefarbenen Burlesque-Federfächern probte. Manche Swifties gehen noch weiter. „SWIFTIES ICH HABE GERADE EIN WEITERES VERRÜCKTES EASTER EGG ERKANNT“, verkündete ein Account namens JB auf X. „‚Applause‘ von Lady Gaga – das vor jeder Show der Eras Tour im Vorprogramm lief – wurde am 12. AUGUST veröffentlicht.“ (Der Song wird heute auch 12 Jahre alt, aber vielleicht ist das nur ein verdrehtes Zufallsspiel.)

Swifties vertiefen sich auch in die Farbtheorie. „Richtig begeistert von der Person, die das Oxidieren von Kupfer im Farbschema erwähnt hat“, schrieb ei Fan namens Joy. „Die unvermeidliche Veränderung und der unerwünschte Wandel im Aussehen, die mit dem Älterwerden einer Frau im Rampenlicht einhergehen…“. Der ursprüngliche virale Post stammte von einer Fanin namens Kaitlyn: „Das Farbschema ist Kupfer, das oxidiert, weil eine Showgirl-Figur auf einem Podest steht, für die Welt, und mit der Zeit verliert sie ihren Glanz… das Verwittertwerden, weil man Ziel der weltweiten Misogynie ist.“

Popkultur-Verweise und Charakterparallelen

Fans haben auch Parallelen zu fiktiven Figuren gezogen, die in ihrer Welt Showgirls waren – wie Lucy Gray Baird in „Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange“ oder Carrie Bradshaw, als sie erfährt, dass Big nach Paris zieht.

Swift selbst hat die Fans bisher nicht direkt angesprochen. Sie wird am Mittwoch im Podcast „New Heights“ ihres Freundes Travis Kelce auftreten und enthüllte den Albumtitel im Teaser zur Episode. Über Nacht tauchten jedoch Spotify-Billboards mit einem Code auf, der zu einer Playlist mit dem Titel „And baby, that’s show business for you“ voller Swift-Songs führte. Zufällig wurden alle Songs von Max Martin produziert. „Hat Spotify überhaupt die Infrastruktur für eine Taylor-Swift-, Max-Martin- und Shellback-Veröffentlichung?“, fragte ein Swiftie. Ein anderer fügte hinzu: „Ich denke darüber nach, dass es Swifties gibt, die nicht einmal wissen, wer Max Martin und Shellback sind… uralte Texte WIEDERBELEBT.“

Produzenten-Spekulationen

Das hat viele Fans auch zu der Annahme gebracht, dass Swifts konstantester Mitarbeiter, Jack Antonoff, nicht am Projekt beteiligt ist. „Jack Antonoff, ich liebe dich und deinen Synthesizer sehr und werde dich bis zu meinem Tod verteidigen. Aber Max Martin und Shellback, ich heiße euch mit offenen Armen willkommen zurück“, schrieb Swiftie Holly über Swifts andere „1989“- und „Reputation“-Produzenten. Eine weitere Stimme meinte: „Aaron Dessner, vielleicht sehen wir dich nicht um Mitternacht zur Albumveröffentlichung. Aber ich glaube, wir treffen dich um 1 Uhr für ein paar Bonustracks.“

Mit „The Life of a Showgir“l in Sichtweite sind die Swifties bereit für ihren großen Auftritt – irgendwie. „Der Swiftie im Büro zu sein, ist so peinlich, als müsste ich ins Bett gehen in dem Wissen, dass morgen eine ganze Pressetour auf mich wartet“, schrieb ein User. Es ist Showtime.