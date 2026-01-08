Die 40 meist erwarteten TV-Serien 2026

Die TV-Landschaft verschiebt sich schneller, als man „Scrubs-Reboot“ sagen kann. Mit tektonischem Druck durch unaufhörliche Firmenfusionen, dem Gespenst der KI und der verstörenden Tatsache, dass niemand unter 20 überhaupt weiß, was Fernsehen ist.

Trotzdem halten Creator und Showrunner durch. Und zum Glück. Dieses Jahr verspricht eine weitere Salve an herausragenden Serien, von Prestige-Dramen bis zu Camp-Komödien. Viele davon sind voll mit Stars. Oder mit Stars, die es bald sein werden.

Einige setzen Geschichten fort, die wir seit Jahren nicht mehr besucht haben. Andere erschaffen komplett neue Welten, die wir uns noch nie ausgemalt haben. Eine großartige TV-Serie kann Ihnen helfen zu fliehen oder sich verbunden zu fühlen. Manchmal beides zugleich. Und das sind zwei Dinge, die wir gerade mehr denn je brauchen. Hier sind 40 kommende Serien, in denen wir uns dieses Jahr nicht schnell genug verlieren können.

‘His and Hers’ (Netflix, 8. Jan.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Jon Bernthal. Tessa Thompson. Allein diese beiden Namen sollten reichen, um Ihnen bei dieser Miniserie nach Alice Feeneys gleichnamigem Roman von 2020 das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen. Es ist ein verschlungener Thriller über einen Kleinstadt-Cop (Bernthal), eine TV-Reporterin (Thompson), die versucht, ihren Platz als Star-News-Anchor in Atlanta zurückzuerobern, und eine Leiche, die sie (wieder) zusammenbringt. Die Geschichte greift zurück in Highschool-Freundschaften und Ehe-Drama, und für alle, die das Buch nicht gelesen haben: Die Chance, dass Sie wissen, wohin das führt, liegt ungefähr bei null. —Maria Fontoura

‘The Pitt’ Staffel 2 (HBO Max, 8. Jan.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Everybody’s Liebling unter den Krankenhausdramen (sorry, „ER“, wir sind weitergezogen – mit einem jüngeren Modell) ist zurück mit 15 neuen Stunden nervenaufreibendem Drama. Kann die Serie die Intensität und Tiefe von Staffel eins halten? Unser Tipp: ja – und noch mehr. In dieser Staffel stößt ein neuer leitender Arzt zum Team, während Dr. Robby (Noah Wyle) sich darauf vorbereitet, die Notaufnahme für einen längeren Motorradtrip zu verlassen. Keine Sorge: Er hat vorher noch eine letzte Schicht zu absolvieren, und wir alle wissen, wie das ausgeht. Erwarten Sie, dass die Serie erneut souverän soziale Fragen der Gegenwart aufgreift, die unser Gesundheitssystem berühren – von Migration bis Versicherungsungleichheit und mehr. Zuschauer zu HBO Max, sofort. —M.F.

‘Industry’ Staffel 4 (HBO Max, 11. Jan.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hoffentlich haben Sie die 15-monatige Pause zwischen den Industry-Staffeln genutzt, um Ihr britisches Finanz-Vokabular aufzufrischen, denn die Serien-Schöpfer Mickey Down und Konrad Kay werfen uns direkt zurück in das Getümmel finanzieller Korruption. Als dieses Slow-Burn-Prestigedrama 2020 startete, stellte es den Fans Investmentbanker vor: Harper Stern (Myha’la), Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela), Eric Tao (Ken Leung) und ihren wachsenden Kreis an Kolleginnen und Kollegen, die Lust, Täuschung und ein paar unstillbare Kokain-Gewohnheiten ihr Handeln auf und abseits des Trading-Floors bestimmen lassen. Kit Harington brachte in Staffel drei zusätzlichen Drive, und nun sorgt ein frischer Zustrom künftiger Fan-Lieblinge wie Max Minghella, Kwabena Bannerman und Kiernan Shipka für einen weiteren Energieschub. —CT Jones

‘The Night Manager’ Staffel 2 (Prime, 11. Jan.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zehn Jahre nach dem Debüt ist die zweite Staffel dieser TV-Adaption von John le Carrés Thriller da – mit Tom Hiddleston als Jonathan Pine, einem ehemaligen britischen Soldaten, der angeworben wird, um einen Waffenhändler zu schnappen. Olivia Colman kehrt als Pines Verbindungsperson im Außenministerium zurück und schickt ihn los, um die Operationen des neuen Top-Hunds im internationalen Schmuggelgeschäft zu infiltrieren. Bald ist unser Mann in Kolumbien, mischt sich unter Camila Morrones verführerische Geschäftsfrau Roxana und gerät in gefährliche (und nach diesem Trailer zu urteilen ziemlich heiße) Situationen. —David Fear

‘Star Trek: Starfleet Academy’ (Paramount+, 15. Jan.)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oder: Was, wenn „Top Gun “im Weltall spielen und Klingonen enthalten würde? Der neueste Ableger des ehrwürdigen Star Trek-Franchise geht dorthin, wo es noch nie war – nämlich in die Offiziers-Ausbildung. Folgen Sie einer Gruppe junger Rekruten, die herausfinden will, ob sie das Zeug haben, in die unendlichen Weiten zu gehen! Holly Hunter spielt die Captain der USS Athena, des Raumschiffs, das zugleich als Campus für diese Kadetten dient; Paul Giamatti, Tatiana Maslany und Tig Notaro sind ebenfalls an Bord. Stephen Colbert spricht den Digital Dean der Akademie. —D.F.

Hier geht’s weiter: