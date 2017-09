Udo Lindenberg hat sich eingereiht in die Riege prominenter Musiker, die sich schockiert zeigen angesichts des Wahlerfolgs der AfD. „der schlimmste spruch von afd- gauleiter is ja : man sollte ‘stolz sein’ auf die ‘leistungen’ deutscher soldaten in den beiden weltkriegen“, schreibt der Sänger in Anspielungen auf die Rede Alexander Gaulands im Wahlkampf.

Lindenberg kündigt im Notfall ein „auftrumpfen“ seiner „panik-partei“ an, für unsere „Bunte Republik Deutschland“.

Udo Lindenberg auf Facebook: