Scooter: „Berliner Luft“-Release und Tickets, Termine, Tourdaten für 2024

H.P. Baxxter und Co. sind mit einer weiteren Single zurück. Mit „Berliner Luft“ feiern sie 30 Jahre Scooter und damit auch 30 Jahre Bühnenperformances.

Im Frühling 2024 startet die „Thirty, Rough and Dirty“ Tour mit 13 Shows, neben 10 Stopps in Deutschland dürfen sich auch Fans in den Niederlanden, der Schweiz und Österreich über Auftritte freuen. Damit knüpft die Band direkt an die vergangenen „GOD SAVE THE RAVE“-Shows auf den Festival-Bühnen Europas an und verbreitet hoffentlich Vorfreude für den nächsten Sommer.

Wer dabei sein möchte, kann ab Donnerstag, den 21. September Tickets im Vorverkauf ergattern.

„Thirty, Rough And Dirty!“-Tour 2024

28.03.24 – Stuttgart, Schleyerhalle

29.03.24 – Bremen, ÖVB Arena

30.03.24 – Hamburg, Barclays Arena

02.04.24 – Rostock, Stadthalle

04.04.24 – Frankfurt, Festhalle

05.04.24 – Amsterdam (NL) – Ziggo Dome

06.04.24 – Dortmund, Westfalenhallea

09.04.24 – Berlin, Mercedes Benz Arena

11.04.24 – München, Olympiahalle

12.04.24 – Wien, Wiener Stadthalle

13.04.24 – Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

16.04.24 – Zürich, Hallenstadion

17.04.24 – Freiburg, Sick Arena