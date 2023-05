H.P. Baxxter: Das ist seine neue, 22-jährige Freundin

Entertainer und Scooter-Head H.P. Baxxter hat eine neue Freundin: Die Liebe an seiner Seite ist eine 22-jährige Studentin namens Sara, die Immobilienwirtschaft studiert. Weitere Informationen gibt es erstmal nicht. Seit ein paar Wochen konnten die Follower:innen von Hans Peter Geerdes, wie der 59-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, die junge Frau aber bereits auf seinem Instagram-Account sehen. Vor fünf Wochen waren sie außerdem gemeinsam im Berliner Techno-Club Berghain, wie in einem Posting zu sehen war.

Am Montag, 29. Mai, bestätigte Baxxter im Gespräch mit der „Bild“: „Ja, wir sind zusammen – schon seit rund drei Monaten.“ Wie er in dem Interview außerdem erzählt, sei die Münchenerin kürzlich in Baxxters Heimatstadt Hamburg gezogen, wo sich die beiden schließlich kennengelernt hätten. Außerdem begleite Sara ihn zu Events und Scooter-Gigs durch ganz Deutschland.

H.P. Baxxter und Sara hier auf Instagram:

Warum H.P. Baxxter zuvor keine Freundin fand: „Ich möchte mit mir auch nicht zusammen sein!“

Im April 2021 erklärte Baxxter noch, weshalb er keine Freundin fände: Im Interview mit dem Radiosender „MDR JUMP“ sagte er: „Ich möchte mit mir auch nicht zusammen sein. Ganz ehrlich!“

Warum es mit einer festen Beziehung damals nicht klappte, erklärte H.P. Baxxter unter anderem so: „Wenn du so vielseitig bist, dann wird es schon schwer. Wenn du nicht nur auf eine Musikrichtung stehst oder nur auf Chic oder mehr auf Underground. Es gibt ja so viele Facetten und ich mag einfach so viele Dinge. Ich find’s ja auch schön, wenn man eine Partnerin hat, die auch möglichst alles mitmacht und auch alles toll findet. Aber ich finde, viele Menschen im Allgemeinen sind da sehr mit Scheuklappen auf ihr eigenes Interessengebiet festgelegt.“

Baxxter war von 2006 bis 2011 verheiratet. Danach war er in einigen Beziehungen und anschließend länger mit Model Lysann Geller zusammen, die Trennung folgte im Jahr 2021.

