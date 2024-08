Scorpions sagen Deutschland-Termine ab

Gerade noch standen sie als Headliner beim Wacken Open Air auf der Bühne, da werden die nächsten Live-Termine abgesagt. Die September-Termine der Scorpions in Deutschland finden nicht statt.

Matthias Jabs hatte einen Unfall

Grund für die Ausfälle ist eine Verletzung von Gitarrist Matthias Jabs. Was genau passiert ist, teilte die Band nicht mit, allerdings handele es sich um die Folge eines Unfalls. Fest steht, dass Jabs’ Verletzung eine Operation erfordert. Danach benötigt der Scorpions-Musiker Zeit zur Rehabilitation.

Fünf Scorpions-Konzerte sind betroffen

Betroffen sind fünf Konzerte der „Love At First Sting“-Welttournee und damit rund 40.000 Fans. Die Auftritte hätten zwischen dem 11. und 20. September in Nürnberg, Hamburg, Leipzig, Köln und Frankfurt stattfinden sollen. Die Scorpions drückten ihr Bedauern öffentlich aus und blickte in die Zukunft: „[…] in enger Zusammenarbeit mit dem Tourveranstalter werden wir so bald wie möglich Neues bekannt geben. All unsere Fans, all die Rockbeliever in Deutschland, die sich gemeinsam mit uns auf die Shows gefreut haben, bitten wir um Verständnis.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer ein Ticket gekauft hatte, erhält in Kürze Informationen von der Verkaufsstelle. Eigentlich hatten sich Nachrichten über die Scorpions in letzter Zeit positiv gelesen. So ist beispielsweise die Veröffentlichung eines Films über die legendäre Rockband für 2025 geplant.