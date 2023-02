„Wind Of Change“: Scorpions-Video sprengt 1-Milliarde-Aufrufe-Marke auf Youtube

Vor 32 Jahren veröffentlicht und vor 13 Jahren auf Youtube hochgeladen, verzeichnet die Single „Wind Of Change“ von den Scorpions mittlerweile mehr als 1 Milliarde Aufrufe und aktuell 4,6 Millionen „Gefällt mir“-Angaben. Fan-Kommentare wie „1991: Wunderbares Lied! 2019: Wunderbares Lied! 3049: Wunderbares Lied!“ schmücken die Kommentarspalte.

Die Melodie des politischen Wandels

Die Power-Ballade erschien auf „Crazy World“, dem 11. Album der Hannoveraner. Sie wurde besonders 1989 zum Synonym für den Fall der Berliner Mauer, das Video zeigt auch einige Aufnahmen vom Fall. Der Sänger der Gruppe, Klaus Meine, hatte jedoch eigentlich über die Erfahrung geschrieben, im August 1989 auf dem Moskauer Musik-Friedens-Festival vor 300.000 Fans im Lenin-Stadion neben Ozzy Osbourne, Motley Crue, Cinderella und Skid Row zu spielen.

Die vier Musiker traten als eine der ersten westlichen Bands in der Sowjetunion auf, gaben 1988 zehn Konzerte in Leningrad – und 1989 beim Moscow Music Peace Festival, das als „Woodstock der UdSSR“ gilt.



Textänderung nach 30 Jahren: Lied soll Russland nicht unterstützen

Im Sommer 2022 hat sich Meine für eine Textänderung entschieden: Der Scorpions-Sänger positioniert sich klar gegen Putin. „Seit der Veröffentlichung des neuen Albums („Rock Believer“) im Februar haben wir eine neue Live-Show geprobt. Wir hatten ein Konzert in Las Vegas und ich dachte mir: ‚Das ist nicht die Zeit, um Russland mit Zeilen wie ‚Follow the Moskva / Down to Gorky Park‘ zu romantisieren.’“

„Ich wollte klar machen, dass wir die Ukraine in dieser schwierigen Situation unterstützen“, erklärte Meine weiter im Gespräch mit dem ukrainischen TV-Sender TCH. Der Krieg, sagte der 75-Jährige, würde der Band sehr nahe gehen. Live-Performances von „Wind of Change“ richten sich jetzt direkt an die Ukraine.