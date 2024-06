An den Scorpions kommt niemand vorbei. Bald sind die Rock-Ikonen auch auf der Leinwand zu sehen.

„Wind Of Change“: Vielsagender Song

Die Produktionsfirma ESX Entertainment hat sich die Produktionsrechte an „Wind Of Change“ gesichert. Das Biopic wird die Geschichte der Hit-Schöpfer beleuchten und von drei Freunden erzählen, die sich mit ihrer Liebe zur Musik ganz nach oben in die Charts und die Herzen zahlreicher Musikfans weltweit arbeiteten. Benannt ist der Film natürlich passend nach der erfolgreichsten Single deutscher Produktion (1989), die die Band einst weltberühmt machte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nah an Rudolf Schenker, Klaus Meine und Matthias Jabs will der Film auch die Zeit beleuchten, in der die Scorpions in ihren Anfangsjahren agierten. 1965 gegründet, bewegten sie sich in der Post-Weltkriegszeit, später spielten sie in Sowjetunion-Gebiet und waren auch zur Wende relevant. Passend dazu natürlich die politische Ballade „Wind Of Change“.

Tiefe Verbindung zu den Scorpions

Ali Afshar von der Produktionsfirma kommentierte: „Die Musik der Scorpions hat unsere Kultur in hohem Maße durchdrungen. Ihr Sound ist aufrüttelnd wie wenige andere im Genre es können. Das ist, weshalb Hit wie ‚Rock You Like A Hurricane‘ oder ‚Still Loving You‘ immer noch so oft gespielt werden und Teil von Filmsoundtracks sind. Ihre Musik findet weiterhin Anklang bei neuen Generationen von Fans rund um den Globus.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch eine persönliche Verbindung zu der deutschen Truppe machte er deutlich. „Als meine Familie aus dem Iran geflohen ist und in die USA kam, hat die Musik der Scorpions mein Leben verändert – wenn nicht sogar gerettet“, teilte Afshar. „Ich hoffe, dass es der Welt dieselbe Inspiration bringen kann, die Geschichte der Scorpions zu erzählen.

Als Regisseur von „Wind Of Change“ wurde der französische Filmmacher Alex Ranarivelo verpflichtet. Dieser drehte zuvor unter anderem „American Wrestler: The Wizard“ (2016). Als Produzent:innen fungieren Christina Moore und Daniel Aspromente. Als Release-Termin des Scorpions-Biopics ist 2025 angepeilt – passend zum 60. Geburtstag der Band.