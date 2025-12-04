Sean Combs soll die Beerdigung von Notorious B.I.G. in Rechnung gestellt haben

Nach dem schockierenden Mord an The Notorious B.I.G. im März 1997 plante Sean Combs einen Abschied wie für einen König. Doch als er von den hohen Kosten erfuhr, beschloss Combs laut dem Mitbegründer des Labels in einer neuen Netflix-Dokumentation, die gesamten Kosten der Beerdigung Biggies Nachlass in Rechnung zu stellen.

Währenddessen tat Combs so, als würde er persönlich für die extravagante Beerdigung bezahlen, sagte Kirk Burrowes in Sean Combs: Die Abrechnung, die am Dienstag Premiere feierte. „Er wollte die Beerdigung zu einer rückzahlbaren Ausgabe für Biggie im Tod machen“, sagte Burrowes. „Sean, eine große Show zu machen, wirkt gut für ihn. Aber er wird der Welt nicht erzählen, dass Biggie dafür bezahlen sollte.“

The Notorious B.I.G. (bürgerlich Christopher Wallace) wurde am 9. März 1997 in Los Angeles erschossen — nur sechs Monate nachdem sein Westküsten-Freund-zum-Rivalen Tupac Shakur ähnlich in Las Vegas getötet worden war. (Wallaces Mord ist weiterhin ungelöst, während der bekannte L.A.-Gangführer Duane „Keefe D“ Davis nächstes Jahr wegen seiner angeblichen Rolle bei Shakurs Tod vor Gericht stehen soll. Er plädierte auf nicht schuldig.)

Fans, Trauerzug und die große Abschiedsfeier

Am 18. März 1997 füllten tausende Fans die Straßen, um dem Rapper aus Brooklyn die letzte Ehre zu erweisen, während ein Leichenwagen mit seinem Sarg durch den Stadtteil fuhr. Die gesamte Bad-Boy-Familie, darunter Wallaces Frau Faith Evans und seine Gruppe Junior M.A.F.I.A., waren bei der prominent besetzten Beerdigung in der Frank E. Campbell Funeral Chapel an der Upper East Side anwesend.

Die Weitergabe der Beerdigungskosten war nicht die einzige fragwürdige Aktion, die Combs nach Wallaces Tod vorgenommen habe, behauptete Burrowes. Combs habe angeblich versucht, einige Vertragsbedingungen von Wallace posthum zu ändern.

„Sean wollte, dass ich die Vereinbarung zu günstigeren Bedingungen für Bad Boy ändere, und [Wallaces] Familie und Mutter sollten es nicht erfahren“, sagte Burrowes. „Und da [Wallace] die Vereinbarung unterschrieben hatte, wollte [Combs], dass diese Änderungen aus der Mitte der Vereinbarung kommen und diese Seiten mit den anderen Bedingungen ersetzt werden. Ich sagte: ‚Das ist nicht richtig. Ich mache das nicht.‘“ Ein paar Monate später wurde Burrowes entlassen.

Und als es 1997 um eine Titelstory im ROLLING STONE ging, setzte sich Combs für sich selbst ein, während Burrowes Wallace forderte. „Ich sagte zu Sean: ‚Lass uns Biggie nehmen. Du hast immer noch eine Chance [für ein Cover in der Zukunft].‘“ Burrowes sagte zuvor zu ROLLING STONE: „Er sagt: ‚Nein, er ist tot. Ich bringe [Combs’ Debütalbum „No Way Out“] im Juli raus. Ich muss auf das Cover des ROLLING STONE.‘“