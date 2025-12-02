Sean Combs: 6 schockierende Details aus der Netflix-Doku

Sean Combs schickte Aubrey O’Day eine Reihe sexuell expliziter E-Mails und Bilder seines Penis, während sie Making the Band drehten, behauptet die Sängerin in einer neuen Netflix-Dokumentation über den Bad-Boy-Gründer.

„Ich will Sie nicht nur ficken, ich will Sie umdrehen“, liest O’Day in „Sean Combs: The Reckoning“ vor, die am Dienstag Premiere hatte. „Ich kann Sie mit irgendeinem Motherfucker sehen, dem Sie sagen, was er zu tun hat. Ich bringe meine Frau dazu, zu tun, was ich ihr sage, und sie liebt es. Ich will und mag es einfach, Dinge anders zu machen. Ich werde mir dieses Porno zu Ende ansehen und zu Ende masturbieren. Ich werde an Sie denken. Wenn Sie Ihre Meinung ändern und bereit sind zu tun, was ich sage, melden Sie sich.“

Die E-Mail vom 23. März 2008 enthielt Combs’ damalige Standardsignatur: „God bless. Diddy. God is the Greatest.“ O’Day sagte, sie habe Combs’ sexuelle Avancen immer wieder abgewehrt und sei schließlich aus Danity Kane geworfen worden. „Ich hatte absolut das Gefühl, dass ich gefeuert wurde, weil ich mich nicht sexuell beteiligt habe“, sagte sie in dem Film.

O’Day spricht erstmals detailliert über Belästigung

O’Day äußert sich schon lange kritisch über ihre negative Erfahrung bei Bad Boy, und die MTV-Realityshow zeigte häufig, wie Combs O’Day wegen ihres Aussehens herauspickte, wegen dessen, was er als schlechte Einstellung empfand, und sie als „übermäßig vulgär, promiskuitiv“ bezeichnete. Allerdings ist dies das erste Mal, dass das Danity-Kane-Mitglied detailliert über die angebliche sexuelle Belästigung spricht, der sie hinter der Kamera ausgesetzt gewesen sei.

Erst in den vergangenen zwei Jahren, sagte O’Day, habe sie von einer eidesstattlichen Erklärung einer Frau erfahren, die behauptete, sie habe gesehen, wie eine handlungsunfähige O’Day 2005 von Combs und einem anderen Mann sexuell angegriffen wurde. „Ich weiß nicht einmal, ob ich vergewaltigt wurde“, fügte O’Day hinzu und betonte, sie habe keinerlei Erinnerung an den angeblichen Angriff. „Und ich will es nicht wissen.“ (Ein Vertreter von Combs antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.)

O’Days Bericht ist Teil neuer Enthüllungen und Vorwürfe gegen den in Ungnade gefallenen Mogul in der Netflix-Dokuserie. Sie enthält Interviews mit dem ehemaligen Bad-Boy-Künstler Mark Curry, Diddy-Dirty-Money-Mitglied Kalenna Harper, der ehemaligen Mitarbeiterin Capricorn Clark und Bad-Boy-Mitbegründer Kirk Burrowes sowie mehreren anderen. Die vierteilige Serie enthält bisher unveröffentlichtes Material von der Nacht, in der der Notorious B.I.G. im März 1997 erschossen wurde, sowie einen panischen 911-Anruf, als ein Freund des Rappers ihn ins Krankenhaus raste, wo er für tot erklärt wurde.

Neues Material und Einblicke in Combs’ Verhalten

Unter der Regie von Alexandria Stapleton und als ausführender Produzent des Rappers Curtis „50 Cent“ Jackson erhielt das Projekt auch Material von einem gestressten Combs wenige Tage, bevor er wegen Sexhandels und Verschwörung zur Schutzgelderpressung festgenommen wurde. (Der 56-Jährige wurde im Juli von den schwerwiegenderen Anklagen freigesprochen, erhielt jedoch eine 50-monatige Haftstrafe, nachdem er in zwei Anklagepunkten der Beförderung zur Prostitution schuldig gesprochen worden war.)

Combs’ Team beschuldigte den Streamingdienst, „gestohlenes“ Material verwendet zu haben, das nie zur Veröffentlichung autorisiert worden sei, und bezeichnete die Dokumentation als „beschämendes Rufmordstück“. (ROLLING STONE hat um Stellungnahme zu O’Days Vorwürfen gebeten.)

Hier sind fünf weitere Erkenntnisse aus der Dokuserie:

1. Combs filmte sich selbst beim Strategisieren vor der Festnahme

Sechs Tage bevor Combs wegen Bundesstraftaten festgenommen wurde, zeigt Material, das er für seine eigene Dokumentation nutzen wollte, wie er mit seinen Söhnen, Anwälten, seinem damaligen Stabschef und Gefolge Strategien entwickelte, um seinen schnell beschädigten Ruf zu retten. Das kurze Fenster in Combs’ inneres Heiligtum zeigt ihn als Meisterstratege, der ständig darüber nachdenkt, wie er die Erzählung um sich herum kontrollieren kann.

„Er erschafft immer eine Erzählung“, erklärte Capricorn Clark, eine von Combs’ langjährigen, hochrangigen Bad-Boy-Mitarbeiterinnen. „Er ist der beste Geschichtenerzähler im Hip-Hop. Er denkt, er sei Black Superman, ‚Ich kann tun, was ich will.‘“

Manipulation von Medien und öffentlicher Wahrnehmung

Als er darüber sprach, wie aktuelle Medienberichte ihn vor Gericht beschädigen könnten, befahl Combs seinem Team, „jemanden zu finden, der im dreckigsten der dreckigsten dreckigen Medien- und Propagandageschäfte gearbeitet hat“, um potenzielle Geschworene zu beeinflussen. Er argumentierte, dass manche Menschen CNN nicht schauen und sein Team deshalb soziale Plattformen wie TikTok und Instagram nutzen müsse, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen.

Als er Polizisten auf einem nahegelegenen Dach bemerkte, wies Combs seinen Videofilmer an, „Cutaway-Shots“ der uniformierten Beamten zu machen. Er organisierte einen Abstecher nach Harlem, lächelte beim Fotografieren mit Fans und trank fröhlich Shots in einer lokalen Bar. Als er wieder in seinen wartenden SUV sprang, fiel die Maske: „Ich brauche Händedesinfektionsmittel“, sagte er. „Ich war draußen unter den Leuten. Ich muss baden.“

„Ich begann zu sehen, wie er die Kultur nur dann nutzte, wenn er sie brauchte“, sagte Combs’ ehemaliger Sicherheitschef Roger Bonds. „Jetzt laufen Sie durch Harlem, weil Sie wissen, dass sich die Welt von Ihnen abgewandt hat, also kommen Sie zurück nach Hause, in der Hoffnung, dass Harlem hinter Ihnen steht.“

Reaktionen auf Klagen und mögliche Zeugenbeeinflussung

Combs wurde in Echtzeit wütend, als er von der Klage der ehemaligen Danity-Kane- und Diddy-Dirty-Money-Künstlerin Dawn Richard erfuhr, und erklärte, dass „die Handschuhe ausgezogen“ seien. Er wies Personen in seinem Umfeld, darunter seinen erwachsenen Sohn Justin, an, alte Clips von Richard zu verbreiten, in denen sie ihn lobt. Er rief auch bei Kalenna Harper an, die in der Gruppe Diddy-Dirty-Money war, und bat sie inständig, eine Erklärung herauszugeben, die Richards Behauptungen widerspricht. (Harper veröffentlichte schließlich eine Stellungnahme.)

Während der Vorverhandlungen verwiesen die Staatsanwälte des Southern District of New York auf Combs’ wiederholte Anrufe und Textnachrichten an Harper als Form der Zeugenbeeinflussung. (Combs’ Anwälte bestritten die Anschuldigung.)

2. Zwei Geschworene erklären, warum sie Combs freisprachen

Erstmals erklärten ein Mann und eine Frau, die im Sommer als Geschworene bei Combs’ achtwöchigem Strafprozess dienten, warum sie Combs vom Sexhandel mit seiner ehemaligen Freundin Casandra „Cassie“ Ventura freisprachen. Obwohl beide Geschworene zugaben, dass Combs extrem gewalttätig gegenüber der Sängerin von „Me & U“ war, argumentierte die Frau, nur als Geschworene 160 bezeichnet, dass Combs nicht wegen häuslicher Gewalt angeklagt war.

Der Mann, als Geschworener 75 bezeichnet, sagte, er könne nicht verstehen, warum Ventura immer wieder zu Combs zurückgekehrt sei. In einer Sprache, die der ähnelt, die Combs’ Anwalt Marc Agnifilo in seinem Schlussplädoyer verwendete, als er die Jury anflehte, Combs für unschuldig zu befinden, sagte der Mann, er glaube, das Paar sei tief verliebt, jedoch in einer toxischen Beziehung gefangen.

Die Geschworenen urteilen über eine toxische Beziehung

„Das war eine sehr, sehr interessante Beziehung“, erklärte er. „Das sind zwei Menschen, die verliebt sind; sie sind übermäßig verliebt. Das können Sie nicht erklären. Sie wollte bei ihm sein. Er hielt sie für selbstverständlich. Er dachte nie, dass sie ihn verlassen würde. Es ist wie zwei Hände, die zusammenklatschen. Sie können nicht mit einer Hand klatschen, Sie brauchen beide Hände, dann bekommen Sie das Geräusch.“

„Die Gerechtigkeit wurde zu 100 Prozent erfüllt“, fügte er hinzu. „Wir sahen beide Seiten und kamen zu unseren Schlussfolgerungen.“

3. Die Mutter der Anklägerin Joi Dickerson-Neal schrieb 1992 an Janice Combs

Nachdem Ventura im November 2023 ihre Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen Combs eingereicht hatte, verspürte Joi Dickerson-Neal zwei Gefühle: Zuerst tiefe Traurigkeit für Ventura und dann Erleichterung – sie war nicht allein. Dickerson-Neal reichte schnell eine Zivilklage gegen Combs in New York ein, wenige Tage bevor ein gesetzliches Rückblickfenster für zuvor verjährte Beschwerden geschlossen wurde.

Zum ersten Mal sprechend, wiederholte Dickerson-Neal nicht ihr Date mit Combs im Jahr 1991, das angeblich damit endete, dass sie unter Drogen gesetzt und sexuell angegriffen wurde. (Combs hat ihre Behauptungen bestritten.) Sie legte jedoch eine Notiz vor, die ihre Mutter an Combs’ Mutter Janice geschrieben hatte und in der sie schilderte, wie Dickerson-Neal schreiend aus einem Albtraum aufwachte, den sie über „Puffy“ gehabt hatte.

„Ich schreibe Ihnen, um Sie über etwas zu informieren, das Ihr Sohn meiner Tochter angetan hat, was ihre Lebensqualität erheblich verringert und unserer gesamten Familie großes Leid zugefügt hat“, las Dickerson-Neal aus dem Brief vom 26. November 1992 vor. „Ich weiß, dass dies für Sie schwer zu glauben ist, aber wenn ich diese Geschichte nicht aus dem Mund meiner eigenen Tochter gehört und in ihre Augen geschaut hätte, hätte ich kaum geglaubt, dass irgendein Mensch die Würde eines anderen auf diese Weise kompromittieren würde.“

Neue Details aus einem Brief der Mutter von Dickerson-Neal

„Sie sagte, dass er ohne ihr Wissen meine Tochter beim Geschlechtsverkehr mit ihm gefilmt hat“, schrieb ihre Mutter und fügte hinzu, dass Dickerson-Neal vermutete, Combs habe das Band „mindestens 60 oder mehr“ Personen gezeigt. „Anscheinend zeigt Ihr Sohn diese Bänder all seinen Freunden auf Feiern auf Großbildfernsehern“, schrieb sie. „Soweit ich weiß, hat er das mit mehreren anderen Mädchen getan.“

Dickerson-Neal sagte, sie sei einmal auf Combs gestoßen und habe ihn mit dem angeblichen Angriff konfrontiert, aber er sei auf die Knie gefallen und habe alles abgestritten. „Wenn ich an seinen Aufstieg zurückdenke, ist es das hilfloseste Gefühl“, fügte Dickerson-Neal hinzu und sagte, sie habe einmal erbrochen, als sie ein Bild von Combs am Times Square sah, auf dem er die Faust in die Luft streckte. „Sie heben wirklich Ihre Hand zum Sieg, und ich lebe in Trauma und Niederlage.“

4. Freak-Offs am Todestag von Biggie und Sammeln von Sperma

Über acht Jahre hinweg behauptete der ehemalige männliche Escort Clayton Howard, er sei von Combs und Ventura für Freak-Offs alle paar Wochen engagiert worden – und flog quer durchs Land, um an tagelangen Sexsessions teilzunehmen.

Howard sagte, Combs sei sehr speziell gewesen und habe Ventura Anweisungen und Feedback gegeben, wie sie positioniert sein sollte, und ihr entweder erlaubt oder verboten, zum nächsten Stadium des sexuellen Kontakts überzugehen. Er behauptete, zahlreiche Fälle gesehen zu haben, in denen Combs Ventura mitten in einem Freak-Off schlug. „Jedes Mal, wenn sie angegriffen wurde, rannte sie raus“, sagte Howard. „Sie kam immer zurück.“

Es gab eindeutigen Drogenkonsum während der Freak-Offs, fügte Howard hinzu. „Ich glaube nicht, dass ich Puff jemals zu einem Zeitpunkt erlebt habe, an dem er nicht total zugedröhnt war“, erinnerte er sich. „Sie mischten früher GHB ins Babyöl. Er sagte mir, im Babyöl sei ein bisschen G.“ (Sowohl Combs als auch Ventura haben zuvor bestritten, dass sich Drogen im Babyöl befanden.)

Howard über Drogen, Gewalt und bizarre Rituale

Howard sagte, „das Seltsamste“ bei den Freak-Offs sei gewesen, „dass sie mein Sperma physisch in einem Becher gesammelt haben“. Das sei „gruselig“ gewesen, und er habe schließlich gefragt, was sie damit machten. Combs habe angeblich geantwortet, dass er es möge, Ventura „damit spielen und es trinken zu sehen“.

Auffällig sei ihm außerdem immer gewesen, dass das Paar jedes Jahr am 9. März – dem Todestag von Notorious B.I.G. – einen Freak-Off arrangierte. „Ich hing mit ihnen ab, trank und feierte drei oder vier Tage lang, während ich mit Casandra Sex hatte“, sagte er. „Ich weiß nicht, ob das sein Ventil für diesen Tag war oder was auch immer, aber sie riefen mich immer am 9. März an.“

5. Combs soll einmal seine Mutter geohrfeigt haben

Die Dokuserie beleuchtet kurz Combs’ Geschichte mutmaßlicher Gewalt sowohl gegenüber Männern als auch ehemaligen Freundinnen, darunter Misa Hylton, Kim Porter und Ventura. Außerdem wird ein neuer Vorwurf des Bad-Boy-Mitbegründers Kirk Burrowes erhoben, der behauptet, Combs sei einmal gegenüber seiner Mutter Janice handgreiflich geworden.

Es war kurz nach der Tragödie am City College of New York im Dezember 1991, bei der neun Menschen bei einer Massenpanik bei einem Wohltätigkeits-Promi-Basketballspiel starben, das Combs organisiert hatte. Damals war Combs noch ein aufstrebender Star bei Uptown Records und wurde beurlaubt, während die Behörden den Vorfall untersuchten.

Depressiv und in einem Hotel eingeigelt, habe Janice Combs gefragt, ob er sicher sei, dass er weiter in der Musikbranche arbeiten wolle und ob das eine kluge Entscheidung sei. „Ich sah, wie er seine Hände auf sie legte, sie ‚Bitch‘ nannte und sie ohrfeigte“, behauptete Burrowes.