Suge Knight kündigt „schonungslose“ Memoiren an – über Tupacs Mord und Schlägereien mit Diddy

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Suge Knight, eine der prägendsten und gefürchtetsten Figuren des Hip-Hop als Mitgründer und CEO von Death Row Records, gewährt in seinen bevorstehenden Memoiren „Your Pain Is My Joy“ einen „schonungslosen“ Einblick in sein Leben.

Das 352-seitige Buch bietet laut Verlagsbeschreibung einen „offenen und unapologetischen Blick in den Kopf des originalen Rap-Kingpins“. Es erscheint am 4. August beim Simon-&-Schuster-Imprint Gallery Books.

Knight ist eine zentrale und zutiefst polarisierende Figur in der 50-jährigen Geschichte des Hip-Hop. Gemeinsam mit Dr. Dre gründete er 1991 Death Row Records und verhalf dem West-Coast-Rap mit Superstars wie Tupac Shakur und Snoop Dogg zur weltweiten Bühne. Einst als „der meistgefürchtete Mann im Hip-Hop“ bezeichnet, war Knight für seine einschüchternde Erscheinung bekannt – imposante Statur, Zugehörigkeit zur Compton-Straßengang Bloods und eine gut dokumentierte Geschichte gewalttätiger Auseinandersetzungen.

Vanilla Ice und Diddy

Das Buch verspricht, dass Knight keinem Konflikt aus dem Weg geht, der ihn sein Leben lang verfolgt hat – darunter das berüchtigte Gerücht, er habe Vanilla Ice einst über einen Balkon gehalten, um ihn zur Abtretung der Veröffentlichungsrechte an „Ice Ice Baby“ zu zwingen, sowie seine „heftigen Schlägereien“ mit seinem langjährigen Rivalen Sean „Diddy“ Combs, dem Gründer von Bad Boy Records.

Außerdem will Knight die Ereignisse rund um den Ost-West-Küsten-Beef im Hip-Hop neu aufrollen und seine eigene Version jener Nacht schildern, in der Shakur im September 1996 auf den Straßen von Las Vegas erschossen wurde – ein Anschlag, dem der Rapper später erlag.

Knight verfasste seine Memoiren während einer 28-jährigen Haftstrafe wegen Totschlags, die auf den Tod von Terry Carter im Januar 2015 zurückgeht – Knight hatte ihn mit seinem Wagen überfahren.