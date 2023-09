John Lennon und Yoko Ono: Versteigerung von „Bed In For Peace“-Fragebögen

Foto: Getty Images, Keystone. All rights reserved.

Vom 25. bis zum 31. März 1969 hielten John Lennon und seine Frau Yoko Ono Bettstreik. Das frisch verheiratete Paar verbrachte die Flitterwochen im Hilton Hotel in Amsterdam und lud die Presse zu ihrem gewaltfreien Protest gegen den Vietnamkrieg ein.

Anders – zumindest weniger skandalös – als von den Journalist:innen erwartet, blieben das Beatles-Mitglied und seine Frau in ihren Pyjamas im Bett und beantworteten den gesamten Tag Pressefragen. Nun kommen Archivstücke dieses „Bed In For Peace“-Streiks unter den Hammer.

Das Popkultur-Auktionshaus GottaHaveRockAndRoll.com versteigert neben handsignierten Fotografien auch Fragebögen, die von John Lennon während seines friedvollen Protests persönlich ausgefüllt wurden.

So antwortet der Musiker auf die Frage nach seinen momentanen Gedanken: „Ich bin müde. Ich will Frieden. Und Essen.“ Der geschätzte Verkaufspreis des Archivs wird auf etwa 140.000 Euro geschätzt.