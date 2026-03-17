Drehstopp bei „Secret Lives of Mormon Wives“ wegen Ermittlungen gegen Taylor Frankie Paul

Die Produktion der fünften Staffel von „The Secret Lives of Mormon Wives“ ruht, während die Polizei in Utah wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen Star Taylor Frankie Paul und ihren Ex-Freund Dakota Mortensen ermittelt, wie „People“ berichtet.

Details zum Vorfall sind noch unklar, doch das Polizeirevier der Stadt Draper im US-Bundesstaat Utah bestätigte, dass eine offene „Ermittlung wegen häuslichen Übergriffs“ gegen Paul und Mortensen läuft. Ein Sprecher der Behörde erklärte zudem, die Vorwürfe gingen „in beide Richtungen“ – beide Parteien seien Ende Februar kontaktiert worden.

Laut „Variety“ soll sich der mutmaßliche Vorfall während der laufenden Produktion der erfolgreichen Reality-Serie ereignet haben, jedoch nicht während einer aktiven Drehphase. Eine Quelle gab an, der Produktionsstopp sei nur vorübergehend und die Dreharbeiten würden bald wieder aufgenommen.

Ermittlungen laufen

Weder Pauls Pressestelle noch Hulu reagierten zunächst auf Anfragen zur Stellungnahme – ebenso wenig das Polizeirevier Draper.

Pauls turbulente, immer wieder neu entflammte Beziehung mit Mortensen ist seit dem Serienstart im Jahr 2024 das zentrale Thema von „The Secret Lives of Mormon Wives“. Das Paar, das gemeinsam einen Sohn hat, begann kurz nach Pauls Trennung von ihrem Ex-Mann zu daten – nachdem der #MomTok-Swinging-Skandal die Runde gemacht hatte, der der Show vorausging.

2023 wurde Paul verhaftet, nachdem sie Mortensen angeblich gewürgt, geschlagen und Hocker nach ihm geworfen haben soll – wobei einer der Hocker offenbar ihre Tochter aus einer früheren Beziehung traf. Sie bekannte sich schließlich in einem Anklagepunkt wegen schwerer Körperverletzung schuldig; die übrigen Anklagepunkte wurden fallen gelassen.

Pauls Weg zum Bachelor

Die jüngste Staffel von „The Secret Lives of Mormon Wives“, die erst diesen Monat Premiere feierte, endete bezeichnenderweise damit, dass Paul und Mortensen eine Nacht miteinander verbrachten – kurz bevor Paul zu den Dreharbeiten für Staffel 22 von „The Bachelorette“ aufbrach. Ihr Auftritt in der Show soll am 22. März auf ABC zu sehen sein.