Travis Barkers Doku „Louder Than Fear“ feiert diesen Sommer Premiere: „Ein ungefilterter Blick auf meinen Weg“

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Travis Barkers lange in der Mache befindliche Dokumentation über seinen Flugzeugabsturz von 2008 erscheint endlich diesen Sommer auf Hulu.

Der Streamingdienst gab am Mittwoch bekannt, dass „Travis Barker: Louder Than Fear“ – der sich neben dem Absturz von 2008 auch mit dem Leben und der Karriere des Blink-182-Drummers befasst – diesen Sommer Premiere feiern wird, wie „Billboard“ berichtet.

„Es ist ein ungefilterter Blick auf meinen Weg nach einer lebensverändernden Erfahrung und beleuchtet gleichzeitig die großartigen Menschen in meinem Leben, die mich da durchgetragen haben. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich das festhalten und mit euch allen teilen kann“, sagte Barker beim Hulu Get Real House Event.

Mehr als zehn Jahre Arbeit

„Diese Dokumentation hat vor über zehn Jahren begonnen, es war eine wilde, wilde Reise – und ich kann es kaum erwarten, sie mit der Welt zu teilen.“

Hulu beschreibt den Film so: Barker begebe sich auf eine schonungslose und erlösende Reise, die begann, nachdem er einen verheerenden Flugzeugabsturz überlebt hatte, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte – „unter dem Glanz des Ruhms enthüllt der Film einen vielschichtigen Mann, der gegen Schmerz, Trauer und die schmale Grenze zwischen Überleben und Aufgeben kämpft.“

Barker und sein Freund Adam „DJ AM“ Goldstein überlebten am 19. September 2008 einen Privatjet-Absturz in South Carolina, bei dem vier Menschen ums Leben kamen: Barkers Leibwächter und sein Assistent sowie die beiden Piloten. Ein Jahr nach dem Unglück starb Goldstein an einer Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente.

Narben, Operationen, Angst

Barker selbst musste sich mehreren Operationen und Hauttransplantationen unterziehen, um seine schweren Verbrennungen zu behandeln. Später sprach er offen über seinen eigenen Konsum verschreibungspflichtiger Medikamente in der Zeit nach dem Absturz sowie über seine Flugangst, die er erst 2023 überwand.

Rob Mills, EVP of Unscripted and Alternative Entertainment bei Walt Disney Television, sagte gegenüber „The Wrap“ über „Louder Than Fear“: „Travis hat wegen dieser Doku persönlich angerufen und gesagt: ‚Ich will diese Geschichte erzählen … Ich war in diesem Flugzeugabsturz, den ich überlebt habe, und er hat mich von Grund auf verändert.’“