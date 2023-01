Selena Gomez hat sich frisch verliebt. Der neue Mann ihres Herzens soll Drew Taggert von The Chainsmokers sein. Das berichtet am Dienstag (17. Januar) das „US Magazine“.

Ein Insider verriet dem Magazin: „Sie versuchen gar nicht erst, ihre Romanze zu verbergen, indem sie in Clubs herumschleichen, die nur für Mitglieder zugänglich sind.“ Aber sie seien dennoch sehr zurückhaltend und noch in einer frühen Phase ihrer Beziehung.

Zuletzt fiel Taggart allerdings eher weniger mit Romantik auf und erinnerte an einige tolldreiste Erlebnisse aus den Frühtagen seiner Band, die bislang nicht bekannt waren. In einem Podcast mit Alex Pall, der anderen Hälfte der Chainsmokers, gab er zu, dass sie zusammen mit Fans einen Dreier hatten. „Ich glaube, wir dachten nur: ‚Was zum Teufel ist gerade passiert?‘ Das war nie geplant“, erklärte Pall die sexuellen Erfahrungen.

The Chainsmokers und Hotelnächte zu dritt

Taggart weiter (so ehrlich es eben geht): „Ich habe das Gefühl, dass Dreier einfach so passieren.“ Beide betonten, dass es sich dabei nie um Groupies handelte. Die Sexabenteuer passierten zu einer Zeit, als sich beide noch ein Hotelzimmer teilen mussten. „Wir waren dann in Europa. Die haben immer zwei Betten. Sie teilen sie nicht einmal auf. (…) Es ist also fast so, als wären wir von der europäischen Regierung gezwungen worden, weil sie ihre Betten nicht voneinander trennen.“

Im November letzten Jahres teilte Selena Gomez in einer intimen Dokumentation („My Mind & Me“) sehr viel aus ihrem Innenleben mit. Der Film begleitet die Sängerin sechs Jahre durch ihr nicht immer leichtes Alltagsleben, das auch von starken psychischen Problemen geprägt ist.